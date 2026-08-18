Oliveto Citra, riapre l’ufficio postale rinnovato con il progetto Polis

L’ufficio postale di Oliveto Citra, situato in piazza Caduti sul Lavoro, ha riaperto le sue porte alla cittadinanza al termine dei lavori di ristrutturazione previsti dal progetto Polis. L’iniziativa di Poste Italiane è destinata ai comuni con meno di 15mila abitanti ed è mirata a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale dell’area, contrastando lo spopolamento e offrendo un punto d’accesso centralizzato ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Le novità della sede e l’attenzione all’ambiente

L’intervento ha comportato una trasformazione radicale della struttura per garantire maggiore accessibilità e sostenibilità. La sala al pubblico si presenta rinnovata negli arredi e nei colori, integrando soluzioni a basso impatto ambientale e un impianto di illuminazione a consumo ridotto.

Per migliorare l’accessibilità da parte di tutti gli utenti, sono stati realizzati una corsia tattile dedicata agli ipovedenti e uno sportello ribassato, studiato per facilitare la richiesta dei prodotti tradizionali e delle pratiche amministrative.

Certificati anagrafici, INPS e passaporti allo sportello

Grazie al modello Polis, gli abitanti di Oliveto Citra possono accedere a diversi servizi pubblici direttamente presso la sede postale. Tra questi rientrano il rilascio di certificati anagrafici e l’erogazione di pratiche INPS, come la stampa del cedolino della pensione, della Certificazione Unica e del modello OBIS M.

È inoltre attivo il servizio di richiesta e rinnovo del passaporto, nato dalla collaborazione tra Poste Italiane, il Ministero dell’Interno e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I cittadini hanno la possibilità di presentare la documentazione completa allo sportello, evitando di doversi spostare presso la questura, con l’opzione di ricevere il documento di viaggio direttamente al proprio domicilio.

Orari di apertura al pubblico

L’ufficio postale di piazza Caduti sul Lavoro osserva i seguenti orari di operatività:

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 8:20 alle ore 13:35

Il sabato: dalle ore 8:20 alle ore 12:35

Con il completamento dei lavori a Oliveto Citra, Poste Italiane prosegue nell’attuazione del piano Polis, un intervento strutturale che punta a rafforzare la presenza dei servizi essenziali nei piccoli centri abitati italiani.