Incendio all’Iper Bazar di Eboli: vigili del fuoco sul posto

Momenti di grande paura nelle prime ore di oggi a Eboli per un incendio che ha interessato l’Iper Bazar, attività commerciale di vendita al dettaglio di articoli vari situata in viale Tavoliello 167 e gestita da cittadini di nazionalità cinese.

L’intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, impegnati a lungo nelle complesse operazioni per domare il rogo e mettere in sicurezza l’intera area circostante. Per avviare i primi rilievi e fare luce sulle cause che hanno scatenato le fiamme sono giunti anche i carabinieri della locale stazione.

Ingenti danni e forte apprensione tra i residenti

Al momento non sono ancora note le origini del rogo, ma i danni materiali registrati alla struttura risultano essere ingenti. L’evento ha generato forte apprensione tra gli abitanti del quartiere, anche a causa del denso fumo propagatosi nella zona, che ha reso l’aria irrespirabile per diverse ore.