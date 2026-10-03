Eboli, scuola più inclusiva: farmaci per i bambini con fragilità

La scuola dell’infanzia di Eboli compie un passo fondamentale verso la tutela della salute e l’inclusione scolastica dei bambini con particolari esigenze sanitarie. Nell’asilo del centro cittadino, a seguito delle segnalazioni presentate dai genitori di una giovane alunna, è stato attivato un servizio di supporto dedicato a una bambina di tre anni che necessita di assistenza e terapie specifiche durante l’orario scolastico.

Insegnante di sostegno e protocollo per i farmaci salvavita

Determinante per il rientro in classe della piccola è stata l’assegnazione di un insegnante di sostegno, garantito per dodici ore settimanali, unita alla predisposizione dei farmaci necessari in caso di crisi respiratorie, da somministrare secondo le rigorose direttive mediche. Grazie a questo intervento coordinato, la bambina ha potuto riprendere a frequentare regolarmente la scuola dell’infanzia, partecipando con serenità alle attività didattiche e alla vita di classe insieme ai propri compagni.

Approfondimenti sanitari e diagnosi: le valutazioni degli specialisti

Nel frattempo, prosegue l’iter sanitario con verifiche e approfondimenti medici volti a individuare il percorso terapeutico più idoneo. Gli specialisti che seguono il caso valuteranno l’eventualità di un intervento più invasivo soltanto all’esito di ulteriori accertamenti clinici.

L’importanza della sinergia tra famiglie, scuola e personale medico

La vicenda evidenzia ancora una volta il ruolo centrale dell’assistenza sanitaria e dell’integrazione all’interno degli istituti scolastici del territorio salernitano. Una cooperazione efficace e costante tra famiglie, corpo docente e personale medico si conferma indispensabile per garantire anche ai bambini con fragilità il diritto allo studio e un’esperienza scolastica sicura e serena.