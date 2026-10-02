Battipaglia, morte di Gerardo Marcantuono, conclusa l’autopsia: fissati i funerali

Si è svolta oggi l’autopsia sul corpo di Gerardo Marcantuono, il motociclista di 31 anni morto sabato scorso in seguito a un incidente stradale allo svincolo autostradale di Battipaglia.

Al termine degli accertamenti medico-legali, la salma è stata liberata in serata e affidata all’agenzia funebre Cioffoletti, che ha provveduto alla ricomposizione prima di accompagnarla presso l’abitazione della famiglia, alla località Casarsa.

L’ultimo saluto e la data dei funerali

Con la conclusione dell’esame autoptico e la restituzione della salma ai familiari, si apre ora il momento dell’ultimo saluto a Gerardo. I funerali del 31enne sono fissati per domenica mattina, alle ore 10, presso la chiesa del Sacro Cuore.

Le indagini per omicidio stradale

Per la morte del giovane risulta indagata una ragazza di Siano, con l’ipotesi di reato di omicidio stradale. Secondo la ricostruzione al vaglio degli inquirenti, il 31enne si trovava in sella alla sua moto quando si è verificato l’impatto con l’autovettura condotta dalla donna.

L’inchiesta è coordinata dal pubblico ministero Mafalda Cioncada della Procura di Salerno ed è condotta dalla Polizia Stradale, con il comandante Cosimo Di Cicco. Gli accertamenti sono finalizzati a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità.

I legali della famiglia Marcantuono

La famiglia Marcantuono, che ha seguito da vicino gli sviluppi dell’indagine, è rappresentata per gli aspetti medico-legali dal dottore Luigi Mastrangelo. Le indagini penali sono seguite dall’avvocato Cosimo Faccenda.