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Caggiano e gli Stati Uniti: un legame che attraversa l’oceano

Il Comune di Caggiano accoglie i rappresentanti dei Caggianesi d'America per rafforzare le radici, la cultura e il senso di appartenenza.

Di: Erminio Cioffi
Caggiano e gli Stati Uniti: un legame che attraversa l’oceano

Un legame che attraversa l’oceano e continua a rafforzarsi nel tempo. Questa mattina il Comune di Caggiano ha accolto Vincenzo DiLauro, vicepresidente dell’Associazione Caggianesi d’America – New York & New Jersey, e l’ex presidente Rosario Marcigliano.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto e condivisione nel segno del forte rapporto che unisce Caggiano alle numerose famiglie di origine caggianese che vivono negli Stati Uniti. Si tratta di un legame fatto di memoria, affetti, tradizioni e senso di appartenenza, che continua a essere trasmesso anche alle nuove generazioni.

Promozione del territorio e patrimonio culturale

Nel corso della visita, l’Amministrazione comunale ha consegnato a DiLauro e Marcigliano alcune delle più recenti pubblicazioni realizzate dall’Ente: dépliant, libri e materiali dedicati alla storia, alla cultura e al patrimonio di Caggiano. Si è trattato di un gesto simbolico per contribuire a far conoscere sempre più il territorio e le sue peculiarità anche al di fuori dei confini italiani.

Il ruolo chiave dell’Associazione Caggianesi d’America

L’Associazione dei Caggianesi d’America svolge da anni un importante ruolo nel mantenere vivo il rapporto tra la comunità caggianese, i suoi concittadini e i discendenti residenti negli Stati Uniti, rappresentando un vero ponte tra il paese d’origine e le comunità di New York e New Jersey.

“Un grazie sincero a Vincenzo e Rosario per la visita, per l’affetto che continuano a dimostrare verso la nostra comunità e per il prezioso lavoro svolto nel mantenere salde le radici caggianesi negli Stati Uniti”, è stato il messaggio espresso dall’Amministrazione comunale.

Questa storia di emigrazione si è trasformata nel tempo in una storia di appartenenza, capace di unire Caggiano e i suoi figli nel mondo ben oltre la distanza geografica: un patrimonio umano e culturale che continua a vivere dall’altra parte dell’oceano.

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