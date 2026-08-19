Agropoli, rischia di soffocare per la mozzarella: salvato in pizzeria

Una tranquilla serata in pizzeria ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Ieri, 18 agosto, poco dopo le 21:30, in un noto locale del lungomare di Agropoli, un ragazzo ha rischiato il soffocamento a causa di un pezzo di mozzarella mentre mangiava una pizza. Improvvisamente, i numerosi clienti presenti nel ristorante sono stati richiamati dalle urla disperate della madre del giovane. La donna chiedeva aiuto e, insieme agli altri commensali, cercava di liberare il figlio dal boccone che gli ostruiva le vie respiratorie.

La paura tra i presenti e i soccorsi

Ci sono voluti diversi minuti per scongiurare il peggio. Sono stati momenti di vero e proprio terrore che hanno profondamente scosso tutti i clienti, tra cui diversi bambini che sono stati temporaneamente allontanati dalla sala per evitare che assistessero alla scena.

L’intervento con la manovra di Heimlich

Fortunatamente, la prontezza di alcuni clienti ha evitato la tragedia durante una spensierata sera d’agosto. Tra le persone intervenute in soccorso del giovane c’era un farmacista originario del Cilento e residente fuori regione. L’uomo ha praticato tempestivamente la manovra di Heimlich, aiutando il ragazzo a espellere completamente il cibo e a liberare le vie aeree.

Dopo qualche minuto la situazione è ritornata alla normalità, anche se lo spavento è stato notevole per tutti i presenti. Per il malcapitato la vicenda si è risolta senza conseguenze sanitarie, sebbene resti il ricordo di una disavventura che difficilmente dimenticherà.