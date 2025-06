Paura per uomo di Caggiano: rischia di soffocare con una mozzarella ad un matrimonio, salvato da 3 invitati

Un momento di festa che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia: questa la drammatica scena vissuta durante il ricevimento di nozze di una coppia originaria di Caggiano e Potenza, in Basilicata. La giornata di celebrazione si è fermata improvvisamente quando uno degli invitati, un pensionato di oltre 60 anni, ha iniziato a soffocare mentre stava gustando una mozzarella tra le portate.

La ricostruzione

L’uomo, zio dello sposo, ha iniziato a manifestare i sintomi di un’ostruzione delle vie respiratorie, con conseguente incapacità di respirare e grande panico tra i presenti. La situazione si è fatta rapidamente critica, creando grande apprensione tra gli invitati.

Salvato da tre invitati

Fortunatamente, tra i partecipanti c’erano alcuni operatori del 118 del Vallo di Diano, presenti in qualità di invitati. Con grande prontezza e determinazione, i soccorritori hanno immediatamente applicato la manovra di Heimlich e altre tecniche di primo soccorso per liberare le vie respiratorie dell’uomo. Dopo alcuni minuti di tensione, l’intervento ha dato esito positivo: il pensionato è stato stabilizzato e riacquistato il respiro. L’intervento tempestivo e professionale del personale sanitario ha permesso di evitare una possibile tragedia. L’uomo, dopo essere stato assistito, ha continuato a partecipare alla festa in modo più tranquillo, ringraziando calorosamente i soccorritori per il loro intervento decisivo.

L’episodio ha suscitato grande gratitudine tra gli invitati e ha sottolineato l’importanza della presenza di personale qualificato anche in occasioni di eventi sociali.