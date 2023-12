Rischia di soffocare con un cerotto: bimbo di pochi mesi salvato al centro commerciale dai volontari de “La Colomba Soccorso”

Momenti di angoscia sono stati vissuti ieri mattina in un centro commerciale di Atena Lucana dove un bambino di pochi mesi ha rischiato di soffocare dopo essere riuscito ad infilare in bocca un cerotto che probabilmente aveva addosso. I genitori si sono accorti immediatamente che qualcosa non andava: il bambino aveva difficoltà a respirare.

I soccorsi

Da qui sono seguiti momenti di angoscia e fondamentale per salvare la vita al piccolo sono state le manovre di distruzione pediatrica praticate dai volontari de “La Colomba Soccorso” i quali hanno liberato il piccolo dal cerotto che gli chiudeva praticamente la gola.

I volontari si trovavano al centro commerciale come ogni fine settimana perché impegnati nei controlli dedicati alla prevenzione.

Una vera fortuna perché grazie a loro il bimbo è salvo ed i genitori dopo tanta paura hanno potuto tirare un sospiro di sollievo.