Poderia: alla Casa Canonica la mostra “Arte, poesia e musica ai piedi del Monte Bulgheria”

Sarà inaugurata domenica 28 Aprile alle ore 17.00 presso la casa Canonica di Poderia di Celle di Bulgheria la mostra “Arte, poesia e musica ai piedi del monte Bulgheria”. Prima mostra di arti figurative organizzata dalla proloco MonteBulgheria facente parte della rassegna “Cilento, Cultura e Territorio” arrivata alla sua terza di molte altre presentazioni per la valorizzazione delle eccellenze del territorio ricadente nel parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

Una panoramica dell’esposizione

La mostra accoglierà un’ampia selezione di opere d’arte, dalle tele scintillanti alle sculture suggestive, provenienti dall’associazione culturale “Centro Artisti Salernitani”. Ma non solo: gli artisti locali di Celle e Poderia contribuiranno alla variegata esposizione con il loro talento unico. Emilio d’Adamo esibirà le sue opere in legno, mentre Rodrigo Flagella stupirà con i suoi lavori in vimini. Giada Guida presenterà i ricami tradizionali e Noemi Gasparri esporrà i suoi splendidi disegni a matita. A completare il quadro artistico, l’opera di Giovanni Venuta sarà un vero gioiello da ammirare.

Dibattito e confronto culturale

La giornata proseguirà con un dibattito a partire dalle ore 17.30. Illustri ospiti prenderanno parte alla discussione, tra cui il presidente della Proloco Monte Bulgheria, Francesco Pepe, per i saluti istituzionali. Presenti anche la Presidente dell’Associazione Centro Artisti Salernitani, Elena Ostrica, e il Vicepresidente del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Carmelo Stanziola. Ad arricchire il dibattito, interverranno il Consigliere Provinciale Pasquale Sorrentino e il Presidente Provinciale UNPLI, D’Aniello Pietro. Il moderatore dell’evento sarà Angelo Carelli, socio della Proloco Monte Bulgheria con delega alla Cultura.

Degustazione dei sapori locali

E dopo un’immersione nell’arte e nella cultura, non c’è modo migliore per concludere la giornata se non con una degustazione dei prodotti tipici locali. Un’esperienza culinaria che saprà deliziare i palati dei visitatori, offrendo un assaggio autentico della tradizione enogastronomica cilentana.