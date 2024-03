A Poderia inaugura la rassegna Cilento Cultura e Territorio

La proloco Monte Bulgheria inaugura la rassegna “Cilento Cultura e Territorio” con la presentazione del libro di Vito Rizzo “Chiesa dove sei, papa Francesco e la chiesa del terzo millennio” un primo libro di molti altri scrittori Cilentani, rubrica letteraria dedicata ai libri dei nostri conterranei.

Il libro

Sabato 23 Marzo alle ore 18.00 presso la casa Canonica di Poderia di Celle di Bulgheria questo primo libro che spiega come in una società scristianizzata è necessario che l'annuncio sappia trovare forme nuove, “originali”, per rendere vivo lo spirito “originario”: il Vangelo di Gesù Cristo.

L'autore attraverso la declinazione dei quattro principi proposti da Papa Francesco nell'Evangelii gaudium offre una lettura sistematica del magistero del papa fornendo le chiavi di lettura per l'azione teologica e pastorale.

I presenti all'incontro

Saranno presenti oltre all'autore del libro anche per i saluti la Presidente Onoraria Maria Assunta Fontana ed il Parroco Don Ivan Cuociano ed i Relatori Don Vincenzo Contaldi Dottorando in Teologia presso la Pontificia Università della S. Croce, Carmelo Stanziola Vice Presidente Parco Nazionale del Cilento, Vallo del Diano e Alburni e Chiara Ianni Consigliere Parco Nazionale del Cilento, Vallo del Diano e Alburni delegata alle Associazioni Ambientaliste, moderatore dell'evento Angelo Carelli socio della Proloco Monte Bulgheria delegato alla Cultura.