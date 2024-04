Nasce l’associazione “CilentoX100” per valorizzare il territorio e per ricercare 100 eccellenze per Cilento Tastes

È stata costituita “CilentoX100“, una nuova associazione no-profit con l’obiettivo di promuovere l’enogastronomia, il territorio e la biodiversità del Cilento. L’associazione, che dà voce agli artigiani del gusto e alle piccole produzioni locali, nasce a supporto di “Cilento Tastes“, evento che è già pronto per la sua seconda edizione dal 27 al 29 settembre 2024 e che ha registrato ottimi riscontri nell’edizione precedente, che si è chiusa con 9000 presenze, dove i visitatori hanno avuto l’opportunità di scoprire i sapori e i prodotti del territorio dei 75 espositori presenti all’evento.

Cilento Tastes

Per dare forma alla prossima edizione Cilento Tastes apre le iscrizioni e parte con la ricerca delle 100 eccellenze che meglio rappresenteranno il territorio. Chi può partecipare a Cilento Tastes? Chef, esponenti della pizza, aziende di formaggi, miele, legumi, pasta, qualsiasi prodotto rappresenti il territorio, e gli immancabili vini per lo spazio “Cantina Cilento”. Insomma, chiunque contribuisca a diffondere la cultura della gastronomia cilentana valorizzando e promuovendo i prodotti artigianali e gli antichi mestieri. Solo 100 artigiani con i requisiti giusti rappresenteranno il territorio nel corso dell’evento e faranno parte della selezione “CilentoX100” per rappresentare i sapori e lo “stile di vita sano” che caratterizzano il Cilento. Non a caso, è qui che nasce il paradigma della “Dieta Mediterranea” di Ancel Keys, fisiologo americano che scelse Pioppi per studiare gli effetti benefici di una corretta alimentazione.

L’appuntamento

L’appuntamento è sempre al NEXT “Nuova Esposizione Ex Tabacchificio”, oggi un polo dedicato all’esposizione di eventi a Capaccio Paestum, sito in un’area industriale trasformata. Grazie all’importante lavoro di recupero e valorizzazione promosso dal Comune di Capaccio – Paestum, questa trasformazione ha contribuito significativamente alla promozione del territorio. Ed è qui, proprio in questo spazio emblema della valorizzazione e tutela del luogo, che attraverso Cilento Tastes, gli artigiani del gusto avranno modo di farsi conoscere: aree di degustazione, ma anche laboratori sulla cultura mediterranea, cooking show, masterclass e spazi riservati ai bambini; in un clima di condivisione e in una totale immersione nel “gusto cilentano”.