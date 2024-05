Angelo Francesco Sollazzo, unico cilentano ad accedere alle Olimpiadi italiane di Matematica

Angelo Francesco Sollazzo è stato l’unico rappresentante cilentano ad accedere alle finali nazionali delle Olimpiadi Italiane della Matematica, che si sono svolte a Cesenatico dal 2 al 5 Maggio.

Un talento emergente

Angelo Francesco, originario di Salento, ha 16 anni e frequenta la classe 3B del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci di Vallo della Lucania.

Nonostante sia solo al terzo anno di scuola superiore, Angelo ha dimostrato un talento straordinario nella disciplina della matematica. Lo scorso febbraio, ha ottenuto la qualificazione nella selezione distrettuale di Salerno, guadagnandosi così la possibilità di partecipare alle finali nazionali delle Olimpiadi Italiane della Matematica.

Successo alle Finali Nazionali

Le finali nazionali si sono tenute a Cesenatico dal 2 al 5 maggio e Angelo ha dimostrato la sua bravura. Infatti il ragazzo ha ottenuto una menzione d’onore per la riuscita dimostrazione di alcuni problemi di livello olimpionico.

La sua capacità di affrontare e risolvere complessi quesiti dimostrativi ha catturato l’attenzione dei giudici, che hanno riconosciuto il suo impegno e la sua dedizione nello studio della matematica.

Un orgoglio per la provincia di Salerno e il Cilento

Angelo Francesco Sollazzo è diventato un vero e proprio orgoglio per il liceo scientifico di Vallo della Lucania. Non solo ha rappresentato la provincia di Salerno per due anni consecutivi, ma è anche l’unico cilentano ad aver raggiunto questa straordinaria performance.