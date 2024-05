Castelnuovo Cilento, inaugurato Palazzo “ReSilente”: uno spazio condiviso e da condividere

Uno spazio condiviso e da condividere. È stato inaugurato ieri, a Velina di Castelnuovo Cilento, Palazzo ReSilente un nuovo centro di accoglienza turistica, nato intorno al progetto de “La Via Silente”.

Definito, per via dei suoi colori originali, dalla Presidente dell’associazione Simona Ridolfi, il cubo di Rubik del Cilento, il Palazzo funge da catalizzatore per un turismo giovane, sportivo e culturalmente appassionato ma anche da centro polifunzionale e culturale. Un lavoro realizzato grazie all’investimento del giovane imprenditore Emmanuele Bianchini e frutto di un lavoro di restyling ecclettico e originale, portato avanti dalla restauratrice Antonella Veneri.

Palazzo ReSilente sarà, quindi, la sede della “Via Silente” e punto di ritrovo per tutti i viaggiatori che in questi dieci anni di attività, hanno conosciuto, e continueranno a farlo, il Cilento in sella alla loro bike.