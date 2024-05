Pioggia di successi per gli studenti del “Pomponio Leto” di Teggiano: Olimpiadi di Matematica e nanotecnologie

Raffael Andriuolo, studente del “Pomponio Leto” di Teggiano, si è distinto alla fase territoriale delle Olimpiadi Individuali di Informatica, guadagnandosi un posto nella fase successiva, AlgoBadge. Insieme ad altri 13 studenti della provincia di Salerno, Raffael si prepara ad affrontare la sfida che lo porterà a competere con i migliori talenti informatici del Paese. La Dirigente Scolastica, la Professoressa Maria D’Alessio, ha sottolineato l’importanza di questo risultato e ha elogiato l’impegno e la preparazione di Raffael, che è stato in grado di distinguersi non solo per le sue capacità, ma anche per l’ambiente educativo di qualità offerto dal liceo Leto.

Laboratorio di informatica: una eccellenza

Il laboratorio di informatica, uno dei punti di eccellenza della scuola, ha contribuito a formare studenti competenti e pronti a confrontarsi con le sfide del mondo digitale. In tutta Italia soltanto 803 gli studenti che hanno raggiunto la fase successiva delle Olimpiadi di Informatica, dimostrando un livello di competenza sopra la media nazionale. La selezione è stata rigorosa e il punteggio ottenuto da Raffael e dagli altri partecipanti è un segno tangibile della loro abilità e della loro preparazione. Il successo di Raffael Andriuolo alle Olimpiadi Individuali di Informatica è motivo di grande orgoglio per il liceo “Leto” e conferma l’impegno della scuola nel formare studenti di talento pronti a fare la differenza nel mondo della tecnologia e dell’innovazione.

Il Pomponio Leto si conferma un istituto di eccellenze

Con il sostegno della scuola e l’impegno personale, Raffael e i suoi compagni sono pronti a affrontare le sfide future con determinazione e competenza. Ed un altro importante risultato è stato conseguito dagli studenti dell’istituto di Teggiano. Si tratta del progetto presentato presso il Dipartimento di Fisica dell’università di Salerno, nella sede di Fisciano, dagli studenti e studentesse che ha ottenuto il primo posto , a conclusione del corso di PCTO e che affronta il tema del futuro sostenibile, analizzando come le nanotecnologie possano essere utilizzate per risolvere problemi ambientali e migliorare la qualità della vita.

Le finalità

L’obiettivo del lavoro era quello di sensibilizzare i presenti sull’importanza della ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica per affrontare le sfide del futuro in modo sostenibile. Questo successo conferma l’impegno e la dedizione degli studenti e dei docenti del Polo Liceale “Pomponio Leto” nel promuovere la cultura scientifica e tecnologica tra i giovani. Grazie a iniziative come questa, i ragazzi hanno l’opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite a scuola e di confrontarsi con esperti del settore, arricchendo così il loro bagaglio culturale e professionale.

La partecipazione e la vittoria di Calin Radu Cristian e AlmeidanTarazona Jerald della classe quarta A Scienze Applicate, insieme a Melissa Catania della quarta B Scienze Applicate dimostrano che il futuro appartiene a coloro che sono disposti a investire tempo ed energie nello studio e nella ricerca. Con il loro impegno e la loro passione, essi hanno dimostrato di essere pronti ad affrontare le sfide del domani e a contribuire a costruire un mondo migliore per tutti.