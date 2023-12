Ritorna la “Festa dell’Olio” a Serre: 3 giorni di enogastronomia, musica, arte e divertimento

Serre, nei giorni 8, 9 e 10 dicembre ritorna la “Festa dell’Olio”. Venerdì e domenica l’evento resterà aperto anche a pranzo. La “Festa dell’Olio” è promossa dal Comune di Serre, guidato dal Sindaco Antonio Opramolla e dall’associazione “Erres Eventi” presieduta da Stefano Romano. Saranno tre giorni di enogastronomia, musica, arte, cultura e tanto altro per celebrare una tradizione, quella della coltivazione degli uliveti e della produzione dell’olio di oliva, che a Serre ha radici profonde e antichissime. Per l’occasione per le vie del centro storico di Serre saranno allestite tante locande che proporranno i prodotti tipici locali preparati, rigorosamente, con l’olio extravergine d’oliva prodotto a chilometro zero.

Il programma

Si inizierà nel giorno dell’Immacolata, ossia venerdì 8 dicembre, alle ore 12:00 quando, alla presenza delle istituzioni civili e religiose, sarà tagliato il nastro dell’evento e saranno aperti gli stand con i prodotti enogastronomici. L’intera giornata sarà allietata, inoltre, da tanta musica itinerante a cura dei Lanternnina Folk, di Orazio Di Cosimo – Sax, Antiqua Giostra e Dj Goco. Durante la serata, invece, si esibirà Angelo Loia in concerto.

Sabato, 9 dicembre si inizierà, invece, con un convegno dal titolo “Olivicoltura, è fare impresa!” in cui si affronteranno e si spiegheranno al pubblico tutti gli aspetti dedicati alla coltivazione degli uliveti e alla produzione dell’olio d’oliva. L’incontro si terrà, a partire dalle 19:00, presso il Palazzo Ducale di Serre e a portare i loro saluti ai presenti saranno il sindaco, Antonio Opramolla e l’assessore all’Agricoltura del comune, Marta Pizzarelli.

Gli interventi

Interverranno i produttori Giuseppe Pagano che spiegherà il modello dell’impresa agricola, Marco Rizzo che parlerà della produzione di olio nell’alta Valle del Calore e Angelo Di Blasi che si concentrerà sulla produzione olivicola nel Cilento Costiero, Vittorio De Rosa che analizzerà l’importanza dell’analisi sensoriale nella valorizzazione dell’olio da olive e Na Xie un venditore internazionale che spiegherà come proporre l’olio nel mercato cinese.

L’evento, condotto dalla giornalista Alessandra Pazzanese, si concluderà con i saluti di Stefano Romano, presidente dell’associazione Erres Eventi e del presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri. La serata di sabato sarà allietata dal concerto “Anche Keys” e da quello dei “Vota vo’”, si esibiranno inoltre gli artisti di strada “farfalle luminose, Vincenzo Romano, Eduardo Tortora e Adriana Giorgio. La musica itinerante sarà corata da Orazio Di Cosimo – Sax, Vito Pierro e i suoi allievi e Dj Goco.

Tra gastronomia e divertimento

Durante la giornata di domenica dalle ore 11:00 alle ore 12:00 si terrà il laboratorio olfattivo per insegnare ai bambini le basi perla distinzione degli oli attraverso il loro profumo. Per la giornata conclusiva gli stand torneranno ad aprire ad ora di pranzo e allieteranno il pubblico gli artisti della Compagnia dei Saltimbanchi, i Cilento Popular, Sgap Band e Dj Goco.

Durante la serata si terrà lo spettacolo “Don Annibale – Farsa carnevalesca di Eboli” e esibiranno le Sette Bocche in concerto, gli artisti Antiqua Giostra, Orazio Di Cosimo Sax e Sgap Band e Dj Goco. Durante i tre giorni della manifestazione i più piccoli potranno visitare il “Villaggio di Babbo Natale” ed immergersi in un’atmosfera natalizia unica. La Festa dell’Olio di Serre prevede anche delle aree attrezzate per la sosta dei camper che potranno raggiungere il paese e godersi l’evento. Tutti gli spettacoli saranno gratuiti per un evento imperdibile.