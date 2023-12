Roscigno in festa: domani si celebra il patrono San Nicola

La comunità di Roscigno è pronta a immergersi nei festeggiamenti in onore del suo patrono, San Nicola. L’apertura delle celebrazioni avverrà mercoledì 6 dicembre alle 15:30 con l’arrivo e il saluto alla cittadinanza del Concerto Bandistico “Città del Vallo di Diano”. Alle 16, prenderà il via la solenne Processione con l’immagine del Santo, seguita da uno spettacolo pirotecnico. Al rientro, la comunità si riunirà per la Santa Messa presieduta dal parroco, don Nicola Coiro, con le benedizioni dei trattori e dei Vicidd’.

Roscigno in festa per San Nicola: programma civile

La giornata culminerà in serata alle 20 con un concerto di fisarmonica, tenuto dalla Cilento-Diano Band Tour 2023.

Il giorno 8 dicembre sarà dedicato al concerto dell’Immacolata, eseguito magistralmente dall’Orchestra dell’Aspide.

La conclusione dei festeggiamenti avverrà sabato 9 dicembre a partire dalle 20 con il concerto di Thalya Orefice, caratterizzato dalla suggestiva musica napoletana del 900. La serata sarà arricchita anche dalla celebrazione della Festa dei Nonni.

La gastronomia

Durante tutte le sere, in piazza, i partecipanti avranno l’opportunità di degustare i deliziosi prodotti tipici della zona. Il menu includerà prelibatezze come cavatelli, sfrionzola, patatine, panini con la salsiccia, accompagnati da ottimo vino e acqua.