Cicerale onora i fratelli Valiante: a loro intitolate piazza e strada

Doppia intitolazione a Cicerale per onorare la memoria dei fratelli Aldo e Ugo Valiante, entrambi nati nel piccolo comune cilentano e scomparsi a distanza di un anno l’uno dall’altro. La cerimonia si terrà sabato 11 maggio alle ore 11:30 alla presenza del sindaco Giorgio Ruggiero.

Una piazza per Aldo Valiante

Ad Aldo Valiante, già vicesindaco di Salerno e assessore all’Urbanistica, Lavori Pubblici e Polizia Urbana dal 1980 al 1990, verrà dedicata una piazza. Cavaliere della Repubblica e direttore provinciale delle Poste, Valiante è stato un uomo di grande profilo morale e profondo attaccamento alle sue origini ciceralesi. A lui sono già intitolate due strade, a Salerno e Ispani, e un mensile, “Il Ciclone”.

Una strada per Ugo Valiante

A Ugo Valiante, medico legale per 35 anni presso tutti gli Uffici Giudiziari della Provincia di Salerno, verrà invece intitolata una strada. Laureato in Medicina e Chirurgia a Messina, Valiante si è specializzato in diverse discipline mediche e ha svolto un’importante attività sindacale e politica. È stato segretario di sezione e consigliere comunale di Vallo della Lucania per vent’anni, presidente della Comunità Montana Gelbison e Cervati e della USL n°59 di Vallo della Lucania. Fondatore del CESVIC, centro per lo sviluppo del Cilento, Valiante è scomparso nel giugno 2011 all’età di 83 anni.

Una giornata per ricordare due grandi ciceralesi

La cerimonia di sabato sarà un’occasione per ricordare due figure di grande spessore che hanno contribuito in modo significativo al progresso e allo sviluppo del loro territorio. Saranno presenti i figli di entrambi i fratelli Valiante. Tra di loro il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante.