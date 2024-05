Roscigno punta a fondi per il recupero del campo di calcetto con il contributo di privati

Il Comune di Roscigno punta a fondi per il recupero del campo di calcetto. L’obbiettivo dell’amministrazione guidata dal sindaco Pino Palmieri è quello di procedere alla definizione di un progetto di recupero dell’impianto funzionale alla Scuola secondaria di primo grado ubicata in via Giovanni XXIII.

Chiesto contributo alla Fondazione Monte Pruno

L’Ente ha deciso così di richiedere un contributo alla Fondazione Monte Pruno affinché conceda al Comune di Roscigno un contributo finalizzato al recupero ed adeguamento del campo di calcetto.

La Fondazione Monte Pruno, è un sodalizio che opera strettamente al fianco della Banca Monte Pruno – Credito Cooperativo di Fisciano, Roscigno e Laurino, nello svolgimento dei suoi scopi sociali; non persegue fini di lucro ed opera nel pieno e prevalente interesse delle comunità locali ubicate nel territorio nel quale la Banca svolge la sua attività, promuove e sostiene iniziative e progetti nel campo delle attività sociali nonché realizza, tra l’altro azioni di beneficenza e utilità sociale.

Già in passato la sinergia tra Ente, Banca e Fondazione ha garantito interventi nell’interesse della comunità.