Roscigno Vecchia: convegno sui Parchi nazionali alla Festa dell’Asparago Selvatico

Sabato 27 aprile, nell’ambito della 13^ edizione della Festa dell’Asparago Selvatico e della Selvaggina, si terrà a Roscigno Vecchia un convegno-dibattito su un tema di grande attualità: “Legge Istitutiva dei Parchi nazionali: proposte e modifiche”.

L’incontro

L’appuntamento, in programma alle ore 11:00 presso la sala convegni del Comune, vedrà la partecipazione di un parterre di relatori di alto profilo, tra cui il sindaco di Roscigno Pino Palmieri, il vice-presidente di Pro Segugio Salerno Francesco Palmieri, l’assessore della Comunità montana Calore Salernitano Carmine D’Alessandro, il professore ed avvocato Marcello Feola, il direttore generale della Banca Monte Pruno Michele Albanese e l’eurodeputata Lucia Vuolo. Le conclusioni saranno affidate a Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato della Repubblica.

Un tema di grande importanza

Il convegno si propone di approfondire un tema di grande importanza per il futuro dei Parchi nazionali italiani. La Legge Istitutiva dei Parchi nazionali, approvata nel 1995, è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni, non sempre condivise da tutti gli attori coinvolti. L’obiettivo del convegno è quello di aprire un confronto costruttivo tra le diverse posizioni in campo, al fine di individuare proposte concrete per migliorare la gestione dei Parchi nazionali e garantirne la tutela e la valorizzazione del territorio.

L’appuntamento di Roscigno Vecchia rappresenta un’importante occasione per riflettere sul futuro dei Parchi nazionali italiani.