Tutto pronto, taglio del nastro per il nuovo campo di calcetto a Caselle in Pittari

Sarà inaugurato ufficialmente Sabato 7 Gennaio 2023 alle ore 11.00 il nuovo Campo di Calcio a 5 presso l’Oratorio “Don Giustino Russolillo” a Caselle in Pittari (Casa Canonica in Via Abele Parente). Subito dopo la cerimonia di inaugurazione sarà disputata una gara amichevole fra ragazzi UNDER 15, organizzata insieme all’Associazione Sportiva Football Magica Boys.

Campo a Caselle in Pittari: il progetto

L’intero intervento per la realizzazione del campetto in erba è stato finanziato dal Comune di Caselle in Pittari, grazie anche alla disponibilità a consentire i lavori necessari da parte del Rev. Parroco Don Marco..

I giovani di Caselle in Pittari potranno usufruire della disponibilità di un ulteriore rinnovato spazio pubblico, di un’area interamente riqualificata per divertirsi e dove poter organizzare iniziative e attività sportive.

Dopo la sala polivalente, il nuovo campo di calcetto, fra pochi mesi il completamento del nuovo impianto sportivo comunale con campo in erba, a breve inizieranno anche i lavori per la realizzazione di un campo da tennis moderno presso lo stesso complesso sportivo.

“A testimonianza che l’Amministrazione Comunale mantiene il suo impegno costante sulle politiche giovanili, per lo sport e a sostegno delle numerose attività e associazioni sportive locali”, fanno sapere da palazzo di città.