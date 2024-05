Capaccio Paestum: Tamponamento tra più auto, due feriti

Un tamponamento tra due auto e un furgone si è verificato oggi a Foce Sele. L’incidente è avvenuto intorno alle 17:30 e ha causato il ferimento di due persone che sono state trasportate in ospedale in via cautelativa per accertamenti.

Dinamica e soccorsi

Secondo una prima ricostruzione, il sinistro sarebbe stato causato da un tamponamento a catena che ha coinvolto quattro veicoli. Le cause precise dell’incidente sono ancora in corso di accertamento da parte della Polizia Locale, guidata dal comandante Sofia Strafella, intervenuta sul posto per i rilievi del caso.

Disagi al traffico

L’incidente ha causato alcuni disagi al traffico nella zona, che è tornato alla normalità solo dopo il completamento delle operazioni di soccorso e rimozione dei mezzi incidentati. Non si registrano feriti. Necessario l’intervento anche dei Vigili del Fuoco.