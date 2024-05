Capaccio Paestum: Comune al lavoro per nuove aree parcheggio

In vista dell’imminente estate 2024 il Comune di Capaccio Paestum ha previsto, tramite una delibera di giunta, la riorganizzazione per la viabilità e parcheggi su tutto il territorio.

Il progetto

Con l’arrivo dei mesi estivi ed il conseguente aumento della popolazione l’ente è pronto ad intervenire, soprattutto in determinati punti, con la costruzione di nuove aree sosta.

Il turismo nel Comune capaccese ricopre un ruolo fondamentale per tutta l’economia, quindi per questo motivo l’amministrazione del sindaco Franco Alfieri non vuole farsi trovare impreparata anche al cospetto di migliaia di turisti provenienti dall’estero e da tutta Italia.

L’obiettivo

L’obiettivo è quello di garantire nuovi accessi per raggiungere molto più facilmente e velocemente le zone di maggior interesse, ovvero il lungomare, il Parco Archeologico di Paestum e il Vicolo delle Tavernelle, dove in estate vengono realizzate numerose iniziative ed eventi.

Per questo motivo l’ente ha dato mandato al Responsabile di Area Urbanistica, Edilizia Privata, Demanio e Patrimonio di individuare nuove aree, anche attraverso l’acquisizione di proprietà private, sul territorio comunale per riorganizzazione il tutto.