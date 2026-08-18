Cucciolo di due mesi abbandonato a Ferragosto ad Agropoli: appello per l’adozione

Un cucciolo di appena due mesi, incrocio Labrador, è stato tratto in salvo ad Agropoli dopo essere stato abbandonato su un marciapiede durante la giornata di Ferragosto. Il piccolo, esposto al rischio costante delle automobili in transito, è stato notato e recuperato da una passante che lo ha messo al sicuro. Attualmente si cerca con urgenza una famiglia disposta ad adottarlo o uno stallo temporaneo per impedirne l’ingresso in canile.

Il recupero a Ferragosto e il rischio del canile

La vicenda si è svolta lungo una strada cittadina dove il cucciolo, un maschietto di circa due mesi dal carattere socievole e affettuoso, si trovava privo di qualsiasi protezione. L’intervento tempestivo della donna che lo ha scorto sul marciapiede ha evitato il peggio, sottraendolo al pericolo del traffico veicolare.

Nonostante il salvataggio, la situazione del piccolo resta precaria. Senza un’accoglienza immediata in una casa o il supporto di un affido temporaneo, la struttura di ricovero rappresenterà l’unica alternativa finale.

La mobilitazione e l’appello per l’adozione

La storia è stata diffusa attraverso la rete per sensibilizzare la comunità e trovare rapidamente una sistemazione idonea. L’iniziativa di comunicazione, promossa sui canali digitali da Laura Piscopo, mira a raggiungere il maggior numero di utenti per favorire un affido responsabile.

Nei messaggi condivisi online per sostenere la causa si legge la ferma condanna del gesto: «Il suo regalo di Ferragosto? Un vile abbandono». L’invito rivolto ai lettori è di diffondere la notizia per facilitare i contatti. Per chi fosse interessato a richiedere informazioni sul cucciolo o a proporre una disponibilità per lo stallo, il recapito di riferimento fornito è il numero 392 515 8979.