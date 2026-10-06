Agropoli ospita Gabriel Zuchtriegel: il Direttore di Pompei al Palazzo Civico

Il Palazzo Civico delle Arti di Agropoli si appresta ad accogliere uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione. Venerdì 9 ottobre, alle ore 18:30, la sala conferenze della struttura cittadina ospiterà Gabriel Zuchtriegel, archeologo di fama internazionale e attuale Direttore Generale del Parco Archeologico di Pompei.

L’evento rientra nel nuovo programma di incontri promosso dal Comitato Tecnico Scientifico del Museo Archeologico di Agropoli ed è aperto gratuitamente al pubblico. Durante la serata, l’autore presenterà il suo ultimo saggio storico edito da Feltrinelli, intitolato “Quando gli dèi lasciarono il mondo. L’ultima estate di Pompei”, un’opera che ricostruisce i momenti antecedenti alla storica eruzione del Vesuvio del 79 d.C.

Un ponte tra il patrimonio cilentano e i grandi poli archeologici

L’incontro nasce con l’intento di mettere in rete le eccellenze del territorio, saldando l’eredità storica del Cilento con le realtà archeologiche di rilievo globale. La manifestazione vedrà il confronto tra rappresentanti delle istituzioni civiche ed esponenti del mondo accademico.

I saluti dell’amministrazione saranno portati dal sindaco Roberto Mutalipassi, dal consigliere delegato alla Cultura Francesco Crispino e da Fabio Astone, coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico del museo. L’introduzione alla trattazione storica sarà curata da Fernando La Greca, già docente di Storia romana all’Università degli Studi di Salerno, mentre il dibattito sarà moderato dall’archeologo Salvatore Ciro Nappo.

Chi è Gabriel Zuchtriegel: dalla direzione di Paestum al Parco di Pompei

Nato in Germania nel 1981 e cittadino italiano, Zuchtriegel è tra le figure di spicco nella gestione e valorizzazione dei beni culturali. Dopo il PhD in Archeologia Classica a Bonn e anni di insegnamento universitario, ha guidato il Parco Archeologico di Paestum e Velia dal 2015 al 2021.

Dal febbraio 2021 ricopre la carica di Direttore Generale a Pompei, dove supervisiona campagne di scavo, interventi di restauro e progetti di digitalizzazione, affiancando alla ricerca un’intensa attività divulgativa.

Le dichiarazioni delle istituzioni comunali

Entusiasmo da parte dei rappresentanti dell’amministrazione di Agropoli per la risposta culturale della città.

Il sindaco Roberto Mutalipassi sottolinea il valore dell’iniziativa:

«Ospitare ad Agropoli una figura di spicco mondiale come il direttore Gabriel Zuchtriegel testimonia la crescita culturale della città. Questa iniziativa, promossa dal Comitato Tecnico Scientifico coordinato da Fabio Astone, dimostra la volontà di collocare il nostro Museo Archeologico al centro di dibattiti culturali di altissimo profilo scientifico».

A rimarcare la rilevanza della valorizzazione locale è il consigliere delegato alla Cultura, Francesco Crispino: