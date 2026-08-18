Agropoli ricorda Paolo Serra: il legacy del sindaco che ha trasformato la città

Il 18 agosto del 2014 Agropoli piangeva la perdita di uno dei suoi figli più amati, il professor Paolo Serra. Figura centrale della scena politica e sociale cittadina per decenni, ha ricoperto la carica di sindaco in due occasioni, oltre a essere stato consigliere comunale e provinciale. Nel 1994, per una manciata di voti, sfiorò l’elezione alla Camera dei Deputati. A lui si devono numerosi progetti realizzati e programmati per lo sviluppo del territorio.

L’impegno nello sport e nell’informazione

Dal 1992 al 1995 Paolo Serra è stato presidente dell’Unione Sportiva Agropoli 1921, con cui sfiorò la storica promozione in Serie C. È stato inoltre fondatore ed editore dell’emittente televisiva Tele Agropoli Cilento, guidata per circa un decennio, e presidente dell’istituto scolastico Nobel.

La scomparsa e l’eredità umana

In quel giorno di agosto di dodici anni fa, la comunità dovette dire addio a un uomo stimato e rispettato, portato via da un male contro cui aveva lottato fino all’ultimo. La sua personalità garbata, la naturale gentilezza e la spiccata lungimiranza lo hanno reso una figura profondamente amata. La sua scomparsa, avvenuta all’età di 65 anni, ha lasciato un vuoto incolmabile tra tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e collaborare con lui.