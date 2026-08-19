Formazione OSS nel Vallo di Diano: pubblicato l’avviso per 30 diplomati

Il Consorzio Sociale Ambito S10 Vallo di Diano, Tanagro e Alburni ha pubblicato l’avviso pubblico per la selezione dei candidati alla prima edizione del corso per Operatore Socio-Sanitario (OSS). L’opportunità è rivolta in modo specifico ai diplomati degli istituti professionali con indirizzo “Servizi socio sanitari” e “Servizi per la sanità e l’assistenza sociale”, consentendo di accedere a un iter d’esame ridotto per ottenere la qualifica professionale EQF3. Il programma affianca alla didattica attività mirate di orientamento per favorire l’inserimento nel mercato del lavoro e l’inclusione sociale sul territorio.

Una risposta concreta al fabbisogno di competenze nel settore sociale

Promossa dall’ente guidato dal presidente Michele Di Candia e diretto da Antonio Domenico Florio, l’iniziativa mira a valorizzare gli studi secondari superiori per offrire uno sbocco professionale spendibile nelle strutture assistenziali e nei servizi alla persona.

“Con questo percorso vogliamo creare un collegamento concreto tra la formazione acquisita negli istituti professionali e le opportunità offerte dal mondo del lavoro”, sottolinea il presidente Michele Di Candia. “La qualifica di Operatore Socio-Sanitario può rappresentare una possibilità importante per chi desidera costruire il proprio futuro professionale nel settore dell’assistenza e dei servizi alla persona. Come Consorzio intendiamo continuare a promuovere percorsi che mettano al centro competenze, autonomia e inclusione”.

Organizzazione delle lezioni e posti disponibili per la qualifica OSS

Il piano formativo complessivo accoglierà 30 partecipanti, suddivisi in due edizioni distinte da 15 posti ciascuna. Il monte orario previsto per ogni ciclo è di 300 ore, ripartite tra lezioni teoriche, esercitazioni e sessioni di orientamento guidato.

“L’obiettivo è offrire ai partecipanti non soltanto un titolo qualificante, ma un percorso strutturato che li accompagni anche nella fase di avvicinamento al lavoro”, spiega il direttore del Consorzio Sociale Ambito S10, Antonio Domenico Florio. “La formazione e l’orientamento sono due aspetti strettamente collegati: acquisire competenze professionali è il primo passo, ma è altrettanto importante conoscere il mercato del lavoro e individuare le opportunità più coerenti con il proprio profilo”.

Quadro finanziario e finalità del progetto Diano Welfare

L’intervento si inserisce nell’Azione B per la presa in carico multiprofessionale e l’inclusione lavorativa delle fasce di popolazione vulnerabili o a rischio di discriminazione. Le attività sono parte integrante del progetto “Centro Territoriale di Inclusione Attiva Ambito S10 – C.T.I.A. DIANO WELFARE” (Cod. SURF 27135 24036AP000000015 – CUP J31F25000440009).

Le risorse sono erogate a valere sull’Azione 3.h.2 – Campo di intervento n. 153 “Percorsi di integrazione e reinserimento nel mondo del lavoro per i soggetti svantaggiati” nell’ambito del Programma “Campania Welfare”, PR Campania FSE+ 2021-2027, Priorità 3 – Obiettivo Specifico ESO 4.8.

Modalità di trasmissione delle candidature e termini fissati

Gli aspiranti corsisti possono presentare l’istanza di partecipazione inviando la documentazione tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo protocollo@pec.pianosociales10.it.

Il termine ultimo per la ricezione delle domande è fissato per le ore 13:00 di venerdì 18 settembre 2026. L’avviso pubblico integrale e i modelli di domanda sono reperibili sul portale istituzionale www.pianosociales10.it e sulla pagina dedicata del consorzio.