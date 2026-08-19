Oltre la Mappa: a Stio il progetto d’arte partecipativa di Mimmo Martorelli

Prende il via il progetto di arte partecipativa “Oltre la Mappa: contro cartografie di territorio dal basso”, ideato dall’artista Mimmo Martorelli in collaborazione con il Museo Archeologico di Pontecagnano e supportato dal patrocinio della Provincia di Salerno e di 22 Comuni del comprensorio. L’iniziativa itinerante si snoda in nove tappe attraverso il Cilento Interno e i Monti Picentini, proponendosi di costruire un’opera d’arte digitale collettiva attraverso la voce diretta dei residenti. Tra gli appuntamenti chiave dell’itinerario spicca la tappa fissata per il 24 agosto nel Comune di Stio, che vedrà la partecipazione congiunta delle comunità locali e dei centri limitrofi.

Il progetto

Il progetto si configura come un percorso d’azione artistica condivisa destinato a trasformare le memorie individuali in un patrimonio narrativo comune. Nel periodo compreso tra la fine di agosto e il mese di settembre, le nove tappe previste toccheranno diversi borghi delle aree interne salernitane, raccogliendo video-racconti, testimonianze e ricordi legati a luoghi emblematici dei territori coinvolti. L’obiettivo principale risiede nell’integrazione tra la conoscenza del patrimonio archeologico e la memoria contemporanea vissuta da chi abita quotidianamente le aree interne, rafforzando il legame identitario e la coesione tra i comuni.

Tutti i contributi visivi e narrativi raccolti durante il tour conflueranno in un grande evento finale di arte partecipativa, programmato per il prossimo 4 ottobre 2026 negli spazi del Museo Archeologico di Pontecagnano.

L’appuntamento di Stio

Nel calendario delle azioni di campo, la tappa nel Comune di Stio rappresenta un momento centrale di incontro. L’evento è fissato per il 24 agosto alle ore 17.30 e si terrà presso la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, situata in Piazza della Libertà. In questa occasione, la comunità locale si riunirà per condividere esperienze e ricordi legati al proprio vissuto, estendendo la partecipazione anche a una rappresentanza del vicino Comune di Perito.

L’integrazione tra le diverse realtà comunali intende sottolineare l’importanza della cooperazione territoriale nelle politiche di valorizzazione culturale e sociale del comprensorio cilentano.

Il valore istituzionale e relazionale dell’iniziativa è stato evidenziato dal Sindaco di Stio, Giancarlo Trotta, che ha commentato:

“Il progetto Oltre la Mappa con i Video-racconti dei cittadini non solo parlano dei luoghi ai quali essi sono particolarmente legati, descrivendo un ricordo, un’esperienza, un’emozione, ma sono anche la viva rappresentanza di partecipazione tra comuni tra territori, tra istituzioni”.

Sul valore concettuale del coinvolgimento popolare all’interno dello spazio museale si è espresso l’artista e curatore dell’opera, Mimmo Martorelli:

“Il Museo Archeologico di Pontecagnano è la stratificazione di memorie storiche. Voglio che le voci dei cittadini, i luoghi amati e le strade percorse ogni giorno, le memorie vive contemporanee lo abitino”.

L’integrazione tra le fonti materiali del passato e le narrazioni orali del presente punta a definire un nuovo modello di cartografia culturale, capace di restituire centralità alle persone e ai loro luoghi dell’anima.