Eredita festeggia le tradizioni con “Zichi, Gruossi e Mezzani”

Il borgo di Eredita, frazione del comune di Ogliastro Cilento, si prepara a ospitare l’edizione 2026 di “Zichi, Gruossi e Mezzani”, in programma il 23 e 24 agosto. La manifestazione nasce con il preciso scopo di valorizzare l’identità locale, promuovere le eccellenze del territorio e consolidare il senso di appartenenza della comunità attraverso momenti di condivisione e convivialità. L’espressione dialettale scelta come titolo fa riferimento alle diverse fasce d’età — piccoli, grandi e medi — sottolineando l’obiettivo centrale dell’evento: far incontrare e dialogare bambini, giovani, adulti e anziani in un clima festoso.

L’identità di un territorio tra memoria e innovazione

La kermesse supera il concetto di semplice sagra di paese per configurarsi come un percorso esperienziale nella cultura cilentana. Al centro dell’iniziativa figurano la riscoperta dei sapori tradizionali, la valorizzazione del centro storico e il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni. I giovani del posto si fanno infatti promotori di una lettura contemporanea delle radici storiche locali, con l’intento di preservare il patrimonio immateriale del borgo proiettandolo verso il futuro.

A definire l’anima del progetto è il profondo valore sociale dell’evento: “Zichi, Gruossi e Mezzani vuole essere una festa di tutti e per tutti, dove le differenze generazionali diventano un punto di forza e dove il territorio diventa il luogo in cui incontrarsi, stare insieme e sentirsi parte di una comunità. Una festa che nasce dalla memoria, vive nel presente e guarda al futuro.”

Il programma musicale delle serate

La proposta artistica dell’evento rispecchia la volontà di offrire un intrattenimento trasversale, in grado di intercettare preferenze musicali differenti pur mantenendo un forte legame con la spensieratezza e la festa.

23 agosto: La serata di apertura vedrà l’esibizione dal vivo degli Stragatti , seguita dalla selezione musicale curata da Sergio Sica DJ .

La serata di apertura vedrà l’esibizione dal vivo degli , seguita dalla selezione musicale curata da . 24 agosto: La seconda serata vedrà sul palco la DolceVita Band, a cui farà seguito la performance live con la musica e il sax di Orazio Sax.

L’appuntamento rappresenta un’occasione di grande richiamo per i residenti e per i turisti presenti nel Cilento, confermando l’importanza dei piccoli centri rurali come presidi fondamentali di cultura, accoglienza e coesione sociale.