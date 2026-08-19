“Miss Marina di Camerota”: Benedetta Vuocolo vince la prima edizione

È Benedetta Vuocolo la vincitrice della prima edizione di “Miss Marina di Camerota”, andata in scena martedì 18 agosto sulla terrazza del molo di sopraflutto del porto di Marina di Camerota. Una serata che ha fatto registrare una grande partecipazione di pubblico e che ha visto 19 concorrenti contendersi le fasce dedicate alla località e ad alcuni dei luoghi simbolo del territorio.

Le fasi della gara e le uscite in passerella

La manifestazione si è aperta con l’ingresso in passerella di tutte le partecipanti, insieme, con la maglietta ufficiale dell’evento. Successivamente le concorrenti si sono presentate al pubblico e alla giuria attraverso tre differenti uscite: la prima in costume, la seconda con look aperitivo e l’ultima in abito da sera.

Musica e conduzione: i protagonisti sul palco

A scandire i diversi momenti della competizione sono stati gli intermezzi musicali affidati alla voce di Gabriella Mosca, che si è esibita interpretando diversi brani. La conduzione della serata è stata affidata a Imma Cirillo.

La giuria di esperti

A valutare le 19 concorrenti una giuria composta da giornalisti e professionisti del settore, chiamata ad esprimere il proprio giudizio al termine delle diverse uscite.

Tutte le vincitrici e i titoli assegnati

Al termine della serata, Benedetta Vuocolo è stata proclamata Miss Marina di Camerota e incoronata dal sindaco Mario Salvatore Scarpitta. La fascia di Miss Cala Bianca è andata a Benedetta Nacci, mentre Roberta Rizzuti è stata eletta Miss Infreschi.

Il successo del contest online: eletta la Miss Social

A Letizia D’Alessio è andato invece il titolo di Miss InCamerota Social. Parallelamente alla manifestazione, infatti, è stato organizzato un contest sui social con le fotografie di tutte le concorrenti. A scegliere la vincitrice è stato direttamente il pubblico attraverso i “Mi piace”: Letizia D’Alessio è risultata la più votata.

L’organizzazione dell’evento

L’evento è stato organizzato dall’assessore alla Cultura, Turismo e Spettacolo del Comune di Camerota, Teresa Esposito, con la collaborazione dei ragazzi di “Quelli del Carnevale”: Ilenia, Antonio, Mauro, Michele e Raffaelina.

Prossima step: Miss Parco del Cilento

Per tutte e quattro le ragazze premiate l’esperienza proseguirà adesso su un nuovo palcoscenico. Benedetta Vuocolo, Benedetta Nacci, Roberta Rizzuti e Letizia D’Alessio hanno conquistato l’accesso a Miss Parco del Cilento, in programma domenica 23 agosto ad Ascea.

La prima edizione di Miss Marina di Camerota si chiude dunque con un importante riscontro in termini di pubblico e partecipazione, trasformando per una sera la terrazza del porto in una passerella e legando l’iniziativa alla promozione delle bellezze e dei luoghi simbolo del territorio comunale.