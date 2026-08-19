Capaccio Paestum: ore di apprensione per una 84enne scomparsa nei campi, attivato piano di ricerche

Sono in corso a Capaccio Paestum le ricerche di Rosa Sabato, 84 anni, della quale non si hanno più notizie da ore. La donna è come scomparsa da via del Feudo facendo scattare immediatamente una complessa macchina per i soccorsi e i rilievi sul territorio.

Le circostanze dell’allontanamento

Secondo quanto ricostruito, la donna si sarebbe incamminata intorno alle ore sei del mattino con l’intento di raccogliere pannocchie di granturco. Dal momento dell’uscita, la signora non ha più fatto rientro presso la propria abitazione, spingendo i familiari a lanciare l’allarme per la sua incolumità.

Dispiegamento di forze e ricerche nell’area

Le operazioni di perlustrazione vedono sul campo un corposo contingente composto da Vigili del Fuoco, Carabinieri e Polizia Municipale, coadiuvati da personale specializzato. Per garantire un monitoraggio capillare, le attività si stanno concentrando in un vasto campo di granturco ed è stato predisposto anche un pattugliamento aereo attraverso l’impiego di droni e dell’elicottero dei Carabinieri.

Unità cinofile e piano della Prefettura

A supporto dei soccorritori operano da diverse ore le unità cinofile, al lavoro per individuare qualsiasi traccia utile sul terreno. Contestualmente, per coordinare al meglio la gestione dell’emergenza, è stato ufficialmente attivato il piano di ricerca delle persone scomparse presso la Prefettura. Nonostante lo sforzo congiunto e la prosecuzione ininterrotta delle perlustrazioni, al momento la donna non è stata ancora rintracciata.