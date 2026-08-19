Polemiche ad Agropoli per i container al porto: la replica del Comune

Sta generando accese polemiche la decisione dell’amministrazione comunale di installare due container sul molo di sottoflutto del porto di Agropoli. Le strutture sono state posizionate per offrire servizi di accoglienza ai passeggeri in arrivo con le navi da crociera e con il Metrò del Mare. Nello specifico, i prefabbricati ospiteranno i servizi igienici e un punto informativo dedicato ai turisti.

A scatenare le discussioni è soprattutto l’impatto estetico delle due strutture, ritenute da molti lesive del paesaggio in un luogo simbolo della città, dominato dalla celebre rupe. La vicenda si inserisce in un contesto già critico, caratterizzato dal degrado della spiaggia della Marina, invasa dalla posidonia e ormai poco frequentata.

La risposta dell’assessore e i progetti futuri

L’assessore al Porto e al Demanio, Giuseppe Di Filippo, ha cercato di placare le contestazioni evidenziando l’utilità dell’intervento. Secondo l’amministrazione, i container garantiranno servizi essenziali e da tempo richiesti sul territorio.

«Sono due strutture necessarie che oggi qualificano e danno ancora più lustro alla nostra comunità», ha dichiarato l’assessore. «Forse potevano essere conformati meglio al paesaggio, infatti realizzeremo delle stampe in 3D che li renderanno ancora più belli da vedere».