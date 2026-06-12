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Metrò del Mare: al via i collegamenti da Agropoli per la Costiera Amalfitana e il Cilento. Si punta a Capri, ecco tutte le info

Riparte il Metrò del mare dal porto di Agropoli verso la Costiera Amalfitana e il Cilento. Novità sulle date, le tratte e la richiesta per Capri

Roberta Foccillo
Metrò del Mare

Riparte il Metrò del mare, il servizio di collegamento marittimo che collega la Costiera Amalfitana (Amalfi e Positano) e con alcuni porti del Cilento. Un’attivazione attesa che quest’anno riserva importanti novità logistiche e strategiche per il territorio.

Il calendario delle partenze: le date di giugno

  • Sabato 13 giugno: prevista la prima corsa per i collegamenti con i porti del Cilento.
  • Lunedì 15 giugno: via ufficiale alle tratte dirette verso Amalfi e Positano.

Il servizio parte con largo anticipo rispetto agli anni scorsi, con risvolti positivi ai fini della programmazione turistica.

L’obiettivo Capri e la nuova linea per il basso Cilento

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, insieme ad altri sindaci del territorio, ha inoltre avanzato la richiesta di prolungare la linea verso la Costiera Amalfitana fino a Capri, considerata la destinazione più apprezzata dagli utenti. Inoltre, si attende l’attivazione di un’ulteriore linea che collegherà Agropoli con Sapri e altri principali porti cilentani.

Quest’ultima è un traguardo tutto nostro e di chi come noi ci ha creduto ed ha insistito affinché si concretizzasse un collegamento marittimo tra alto e basso Cilento, di durata pluriennale.

Agropoli hub strategico: i vantaggi per il turismo e l’ambiente

Il Metrò del mare vede fin dalla sua prima attivazione il porto di Agropoli, il più grande a sud di Salerno, registrare la maggiore utenza. Si tratta di un servizio importante non solo per lo spettacolo che offre il viaggio in mare, ma anche dal punto di vista dell’ambiente, riducendo sensibilmente il numero di veicoli circolanti su strada.

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