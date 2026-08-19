Cilento

Incidente sulla SS18 a Sapri: scontro tra scooter e due auto, ferito un giovane

Violento scontro sulla SS18 a Sapri nei pressi dell'ospedale: coinvolti uno scooter, un Fiat Ducato e una 500L. Ferito un giovane, traffico rallentato

Di: Maria Emilia Cobucci
Incidente Sapri

Attimi di paura si sono registrati nelle prime ore del pomeriggio odierno lungo la strada statale 18, nel comune di Sapri, a causa di un incidente che si è verificato nei pressi dell’ospedale cittadino. A rimanere coinvolti nel violento scontro sono stati uno scooter con in sella un ragazzo, un Fiat Ducato e una Fiat 500L.

I soccorsi e le condizioni del giovane

Ad avere la peggio è stato il ragazzo che si trovava a bordo dello scooter che, a seguito dello scontro, ha riportato ferite a una gamba e diverse escoriazioni sul corpo. Ad intervenire tempestivamente sono stati i militari del servizio navale della Guardia di Finanza di Sapri che in quel momento stavano percorrendo la statale 18. Prestati i primi soccorsi, il giovane centauro subito dopo è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 che velocemente hanno trasferito il malcapitato presso il vicino ospedale dell'”Immacolata” per le dovute cure del caso.

I rilievi della Polizia e i disagi al traffico

Sul luogo dell’incidente necessario è stato l’arrivo degli agenti della Polizia Stradale di Sapri per i fondamentali rilievi del caso, utili a stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti. Disagi si sono inoltre registrati alla circolazione nel corso delle operazioni, essendo la statale 18 molto trafficata soprattutto nel periodo estivo.

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