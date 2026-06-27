Ascea, al via il Torneo dell’Amicizia: l’entusiasmo dei più piccoli con Scarlato e Mora

Ha preso il via ieri, 26 giugno, ad Ascea, la V edizione del Torneo dell’Amicizia, l’evento organizzato dalla Polisportiva Giovine Ascea, diventato appuntamento fisso dell’estate asceota.

Ospiti d’eccezione per i più giovani

L’inizio della manifestazione ha visto la partecipazione dei più piccoli, con una giornata speciale grazie alla presenza di due ospiti d’eccezione: Gennaro Scarlato e Nicola Mora, ex glorie del Napoli. I giovanissimi hanno potuto allenarsi con loro e vivere un’esperienza unica, tra consigli tecnici e momenti di gioco con l’amichevole che si è disputato in seguito.

Le novità dell’edizione

A seguire, il calcio d’inizio ufficiale del torneo che proseguirà fino al 12 luglio e che, quest’anno, vede come novità l’introduzione del calcio a 5 femminile.