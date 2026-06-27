Cilento

Litorale di Capaccio e Agropoli: torna l’incubo dei furti nelle auto parcheggiate

Ondata di furti nelle auto parcheggiate vicino alle spiagge di Capaccio Paestum e Agropoli. Finestrini infranti a Trentova, Laura e Licinella. L'appello dei Carabinieri

Alessandra Pazzanese

Con l’arrivo della bella stagione e l’aumento dei flussi turistici lungo la costa, si ripresenta puntuale uno dei fenomeni più temuti da residenti e bagnanti: i furti all’interno delle auto parcheggiate a ridosso delle spiagge.

Negli ultimi giorni si è registrata una vera e propria escalation di episodi lungo la fascia costiera di Capaccio Paestum e Agropoli, in particolare nei pressi delle zone balneari più frequentate come località Laura, Linora e Licinella; ad Agropoli, specie a Trentova, i casi sono stati diversi nel corso del tempo.

La dinamica dei colpi: raid in pochi secondi

La dinamica è quasi sempre la stessa: semplice e purtroppo efficace. I malviventi approfittano dei momenti di distrazione delle vittime – che si allontanano per raggiungere i lidi o la spiaggia – per entrare in azione.

Bastano pochi secondi per mandare in frantumi un finestrino o forzare una portiera e ripulire l’abitacolo. Zaini, borse, portafogli ed effetti personali: i ladri, stando agli ultimi casi di cronaca, hanno portato via tutto ciò che hanno trovato. Spesso, il valore degli oggetti derubati è persino inferiore rispetto ai danni lasciati ai veicoli.

Un fenomeno ciclico tra pinete e lungomare

Non si tratta di casi isolati: già durante le scorse festività primaverili e i weekend da bollino rosso le segnalazioni erano state numerose, a conferma di un fenomeno criminale che si ripete ciclicamente ogni estate lungo le strade adiacenti alle pinete e ai lungomare del comprensorio.

“Mi è stata rubata la borsa mentre la mia auto era parcheggiata nel parcheggio comunale alla Licinella. All’interno c’erano il portafoglio, la patente di guida e c’erano i documenti personali” ha denunciato pubblicamente M.G., nei giorni scorsi.

Ma i messaggi simili, da parte delle vittime, si susseguono nella speranza che possano ritrovare almeno i documenti.

Indagini in corso e l’appello dei Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.

L’appello delle forze dell’ordine resta fermo:

  • Evitare assolutamente di lasciare oggetti di valore, borse o dispositivi elettronici in vista all’interno dell’abitacolo.
  • Segnalare tempestivamente al 112 qualsiasi movimento o vettura sospetta nei pressi delle aree di sosta.
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