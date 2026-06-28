Gelbison e Atletico Pisciotta: nuova partnership per il futuro dei giovani talenti cilentani

La Gelbison continua a rafforzare la propria rete di collaborazioni, investendo sul futuro e sul talento. Dopo la recente collaborazione avviata con il Solofra, squadra che milita in Eccellenza, il club del Presidente Puglisi ha annunciato una nuova ed importante partnership sportiva che guarda soprattutto alla crescita dei giovani calciatori cilentani.

Una nuova sinergia nel Cilento: l’accordo con l’Atletico Pisciotta

Nasce infatti una nuova sinergia con l’Atletico Pisciotta, una realtà ambiziosa e in forte crescita, che ha recentemente vinto il campionato di Prima Categoria, conquistando l’accesso alla prossima stagione di Promozione.

“Questo accordo rappresenta un ulteriore passo nel progetto di sviluppo e valorizzazione dei giovani talenti e del calcio territoriale, creando un ponte concreto tra realtà diverse ma unite dagli stessi valori sportivi, umani e formativi”, fanno sapere dalla società rossoblù.

Un’opportunità di crescita tra Promozione e Serie D

Questa collaborazione rappresenta un’opportunità fondamentale per tanti ragazzi: i giovani che non riusciranno nell’immediato ad approdare in prima squadra o in Eccellenza avranno comunque la possibilità di continuare il proprio percorso competitivo in un campionato importante come quello di Promozione.

E viceversa, i giovani che si metteranno in evidenza dimostrando qualità e crescita avranno la possibilità di proseguire il proprio percorso competitivo in un campionato importante come quello della Serie D.

“Un percorso condiviso che permetterà ai ragazzi di crescere, confrontarsi e continuare la propria formazione calcistica in un contesto sempre più competitivo e strutturato, con l’obiettivo di costruire opportunità reali di crescita e valorizzazione”, ha aggiunto il club cilentano nell’annunciare l’importante collaborazione.