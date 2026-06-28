Capaccio Paestum rivoluziona i rifiuti: arrivano le isole ecologiche intelligenti con i fondi PNRR

Con un investimento di circa 1 milione di euro finanziato con i fondi del PNRR, il Comune di Capaccio Paestum avvia un progetto innovativo per la gestione dei rifiuti: verranno installate sul territorio comunale delle “isole ecologiche intelligenti”.

Il progetto esecutivo approvato dalla Giunta

La Giunta guidata dal Sindaco Gaetano Paolino ha approvato il progetto esecutivo relativo all’intervento di “miglioramento della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani – Isole Ecologiche Intelligenti” dell’importo complessivo lordo di € 1.000.000,00, di cui € 250.000,00 per lavori ed € 750.000,00 per forniture.

I finanziamenti del PNRR e l’affidamento dei lavori

L’intervento sarà finanziato interamente tramite l’investimento 1.1, missione 2 del PNRR, attraverso la linea A; il Decreto emanato dal Mase ha assegnato, difatti, risorse per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento degli impianti esistenti. L’esecuzione dei lavori è affidata alla SARIM SRL, attuale soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti sul territorio comunale.

Come funzionano le isole ecologiche intelligenti: addio calendari

Ogni cittadino potrà accedere ai cassonetti tramite tessera elettronica personalizzata o app su smartphone. Il codice univoco della tessera consente di identificare l’utenza e registrare digitalmente ogni conferimento. I contenitori, suddivisi per carta, multimateriale, indifferenziato, organico e vetro, saranno disponibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7, eliminando la necessità di rispettare un calendario fisso per la raccolta.

Un servizio flessibile, intuitivo e a misura di cittadino

L’interazione con i cassonetti è intuitiva: basta avvicinare la card o lo smartphone, attendere il riconoscimento sul display, aprire manualmente lo sportello e conferire il rifiuto. Questa soluzione rappresenta un servizio flessibile e pratico, pensato per rispondere alle esigenze di tutti i cittadini, favorendo una maggiore partecipazione e consapevolezza ambientale.