Montecorice arriva il potenziamento della Polizia Municipale: quattro nuovi agenti per la stagione estiva 2026

Il Comune di Montecorice affronta la stagione turistica 2026 potenziando l’organico della Polizia Municipale. La Giunta Comunale, guidata dal sindaco Flavio Meola, ha provveduto al reclutamento di personale a tempo determinato da impiegare nei mesi di maggiore afflusso turistico. Il provvedimento, inserito nell’ambito del “Progetto Sicurezza Estate 2026”, mira a garantire il controllo del territorio, la gestione della viabilità e il rispetto delle norme di sicurezza urbana in un periodo in cui la popolazione locale subisce un incremento esponenziale.

I dettagli del piano di assunzioni e la durata dei contratti

L’indirizzo politico-amministrativo tracciato dall’esecutivo prevede l’attivazione di contratti di lavoro flessibile per la figura di Agente di Polizia Locale, inquadrati nella categoria giuridica degli Istruttori (ex cat. C). Il piano si articola in due fasi temporali distinte, per un impegno lavorativo fissato a 36 ore settimanali per ciascuna unità:

Prime due unità : già in servizio dal 12 giugno e fino al 13 settembre 2026.

: già in servizio dal 12 giugno e fino al 13 settembre 2026. Ulteriori due unità: entreranno in organico dal 1° luglio al 31 agosto 2026.

La Polizia Municipale di Montecorice conta ordinariamente su soli due agenti a tempo indeterminato, una dotazione che rende indispensabile il ricorso a rinforzi stagionali sia per assicurare i turni nei giorni festivi sia per consentire il godimento delle ferie estive spettanti al personale di ruolo.

Copertura finanziaria tramite i proventi del Codice della Strada

L’operazione straordinaria trova una solida sostenibilità economica all’interno del bilancio comunale grazie all’applicazione dell’articolo 208 del Codice della Strada. La normativa vigente consente infatti di destinare una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie al finanziamento di assunzioni stagionali a progetto e al potenziamento dei servizi di controllo della circolazione stradale. Per l’anno corrente, l’amministrazione ha stanziato una somma iniziale pari a 18.443,24 euro per il personale stagionale, a fronte di una previsione d’entrata complessiva da sanzioni stimata in 24.591,00 euro, cifra che resta comunque suscettibile di incrementi in corso d’opera.

Accordi di collaborazione con i Comuni di Roccadaspide e Orria

Data l’assenza di una graduatoria interna in corso di validità (l’ultimo elenco valido risaliva al concorso del 2021 ed è ormai scaduto), il Comune di Montecorice attinge ai profili idonei selezionati da altre amministrazioni locali. Si farà riferimento, dunque, alle graduatorie del Comune di Roccadaspide e del Comune di Orria.