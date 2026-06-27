Torraca ricorda Falcone e Borsellino: un convegno per raccontare la legalità alle nuove generazioni

È stata l’aula Polifunzionale del comune di Torraca ad ospitare ieri un convegno commemorativo, nel ricordo e nella testimonianza dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia nel 1992. Un incontro-confronto sui temi della legalità e dell’esempio concreto che i giudici Falcone e Borsellino hanno lasciato alle future generazioni.

L’evento è stato fortemente voluto dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Francesco Bianco e organizzato dall’assessore alla Cultura e al Turismo Andrea Mancuso.

“Il loro non è stato un dovere compiuto ma un gesto d’amore estremo per tutti noi”, ha poi commentato l’assessore Mancuso.

Diversi gli ospiti presenti che si sono interfacciati con il numeroso pubblico in sala. Ad aprire il convegno sono stati il Sindaco Francesco Bianco, il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Monsignore Antonio De Luca e il presidente del Rotary Club Sapri – Golfo di Policastro Nicola Fornaro.

Subito dopo a prendere la parola è stato l’onorevole Attilio Pierro:

“C’è chi sta dalla parte di Falcone e Borsellino, quindi dalla parte giusta, e chi invece sta dall’altra parte. Bisogna ricordare sempre, soprattutto ai giovani, tutto ciò che hanno fatto i giudici Falcone e Borsellino”.

Una giornata che ha dato inoltre largo spazio al confronto e alla discussione con gli avvocati Giovanni Falci, Giuseppe Vallone e Niccolò De Luca. Non sono mancati, infine, i momenti di musica, di teatro e di arte grazie alla partecipazione degli artisti: Samantha Sapienza, soprano conosciuto a livello internazionale, Simone Bruzzese, Marco Amato e Monica Leone.