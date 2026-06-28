Cilento

Cilento: ecco il calendario completo delle sagre in programma per l’estate 2026

Estate 2026: ecco tutte le sagre nel Cilento e Vallo di Diano, tra tradizione, cibo e divertimento

Redazione Infocilento
Sagre e manifestazioni

Il Cilento d’estate non è soltanto sinonimo di spiagge e mare cristallino. Durante i mesi caldi, il Cilento si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove la cultura locale si esprime attraverso la gastronomia. Le sagre e le feste dedicate ai piatti tipici rappresentano un appuntamento imperdibile per i vacanzieri e un’occasione speciale per i residenti, capaci di trasformare i centri storici e i caratteristici borghi in vivaci luoghi di incontro.

Si tratta di un vero e proprio viaggio nelle tradizioni, dove ogni evento conserva la sua identità e un fascino particolare, accomunato dall’obiettivo di celebrare i prodotti tipici, la musica tradizionale e le usanze che da secoli caratterizzano la cultura cilentana.

Ecco l’elenco completo delle sagre e gli eventi in Cilento

Gli appuntamenti gastronomici di Luglio

  • Dal 2 al 5 luglio: Radici e Sapori – Località Spinazzo, Capaccio Paestum
  • Dal 3 al 4 luglio: Forni in festa – Prignano Cilento
  • Dal 3 al 5 luglio: Cilentamare – Camerota
  • Dal 10 al 13 luglio: Palio delle Contrade – Palomonte
  • Dal 15 al 19 luglio: Le Notti del Cilento – Sagra delle Sagre – Bosco San Felice di Cicerale
  • Dal 17 al 19 luglio: Festa della Trebbiatura – Agropoli
  • Dal 22 al 26 luglio: C’era una volta a Trentinara – Trentinara
  • Dal 23 al 25 luglio: Sagra dei Sapori Tradizionali del Cilento – Poderia
  • Il 25 e 26 luglio: Festa della Cipolla – Vatolla
  • Il 30 e 31 luglio e 1° agosto: Miezzo a’ chiazza e ‘indo ai purtuni – Sessa Cilento
  • Dal 31 luglio al 4 agosto: Festa del pane e della civiltà contadina – Agropoli
  • Dal 31 luglio al 2 agosto: Festa della Trebbiatura – Agropoli
  • Dal 31 luglio al 2 agosto: Radici, arte e sapori – Aquara
  • Dal 31 luglio al 2 agosto: Alla riscoperta di un borgo antico – Eremiti
  • Dal 31 luglio al 6 agosto: Sagra del Cavatiello Maglianese – Magliano Nuovo

Gli appuntamenti di Agosto

  • Dal 1° al 3 agosto: Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori – Abatemarco
  • Il 1° e 2 agosto: Festa della Cipolla – Vatolla
  • Dal 4 al 6 agosto: Festa della Braciola e Strangolaprievati – S. Lucia di Sessa Cilento
  • Dal 5 all’8 agosto: Sagra fiuriddi e ruspitieddi – Montano Antilia
  • Dal 6 al 11 agosto: Antica Pizza Cilentana – Giungano
  • Dal 6 al 13 agosto: Festa del Bosco – Perito
  • Dal 7 al 9 agosto: Festival dell’Aspide – Roccadaspide
  • Dall’8 al 10 agosto: Festa della Carne alla Brace – Campora
  • Dall’8 al 10 agosto: Zomba ra ca’ e ra’ la – Acquavella
  • Dall’8 al 10 agosto: Padula in Festa per Carlo V e la Frittata delle 1000 Uova – Padula
  • Dall’8 al 11 agosto: I Nuotti r’u Pagliaro – Pagliarole
  • L’8 e 9 agosto: Festa della Cipolla – Vatolla
  • Dall’8 al 14 agosto: 25esima Festa della Bontà di Bufala – Albanella
  • Dal 9 al 12 agosto: Mojoca – Moio della Civitella
  • Dal 9 al 10 agosto: Festa del Fiume – Ceraso
  • Dal 10 al 14 agosto: Festa dei Sapori – Rutino
  • Dal 10 al 15 agosto: Vasci Portuni e Pertose – Ostigliano
  • Dall’11 al 13 agosto: Strasapori – Pattano
  • Dall’11 al 13 agosto: Alla Tavola della Principessa Costanza – Teggiano
  • Dall’11 al 13 agosto: Palio del Ciuccio – Cuccaro Vetere
  • Dall’11 al 14 agosto: Festa dei Ceci – Cicerale
  • Dal 12 al 13 agosto: Festa della Paddoccola – Alfano
  • Dal 12 al 14 agosto: Sagra u’ Sfriuonzolo – San Mango Cilento
  • Dal 13 al 23 agosto: Festa del Fusillo Felittese – Felitto
  • Il 13 e il 14 agosto: Sagra del salame – Caselle in Pittari
  • Dal 15 al 17 agosto: Sagra Montestella – Omignano paese
  • Dal 16 al 18 agosto: Tempa in Festa – San Rufo
  • Dal 16 al 19 agosto: 24esima Festa della Collina – Arenabianca, Montesano sulla Marcellana
  • Dal 17 al 19 agosto: Perdifumo Porte Aperte – Perdifumo
  • Dal 17 al 19 agosto: Festa del Maiale – Roccadaspide
  • Dal 17 al 19 agosto: A Cillisi – Celle di Bulgheria
  • Dal 17 al 23 agosto: Ciccimmaretati – Stio
  • Dal 18 al 20 agosto: Festa del Fico Bianco del Cilento e Festa degli Antichi Sapori – Mandia di Ascea
  • Dal 18 al 23 agosto: Cuntaria – Stella Cilento
  • Dal 19 al 21 agosto: Sagra del Fungo Porcino – Piaggine
  • Dal 19 al 23 agosto: Baccanalia – San Gregorio Magno
  • Dal 20 al 23 agosto: Ficoscia – Orria
  • Dal 20 al 24 agosto: Festa del Fico Bianco – Giungano
  • Il 22 agosto: Festa della Cipolla– Vatolla
  • Dal 26 al 29 agosto: Festa dei Sapori Cilentani – Cicerale

Gli appuntamenti di settembre

  • Dal 2 al 6 settembre: Settembre ai Fichi – San Mauro Cilento
  • Dal 4 al 6 settembre: Festival degli antichi suoni – Novi Velia
  • Dal 10 al 14 settembre: Frecagnola – Cannalonga
  • Dal 27 al 29 settembre: Sagra del fungo porcino – Castelcivita

Articolo in aggiornamento.

È possibile segnalare ulteriori eventi del territorio contattando la redazione al numero: 3272295001.

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