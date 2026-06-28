Cilento: ecco il calendario completo delle sagre in programma per l’estate 2026

Il Cilento d’estate non è soltanto sinonimo di spiagge e mare cristallino. Durante i mesi caldi, il Cilento si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove la cultura locale si esprime attraverso la gastronomia. Le sagre e le feste dedicate ai piatti tipici rappresentano un appuntamento imperdibile per i vacanzieri e un’occasione speciale per i residenti, capaci di trasformare i centri storici e i caratteristici borghi in vivaci luoghi di incontro.
Si tratta di un vero e proprio viaggio nelle tradizioni, dove ogni evento conserva la sua identità e un fascino particolare, accomunato dall’obiettivo di celebrare i prodotti tipici, la musica tradizionale e le usanze che da secoli caratterizzano la cultura cilentana.
Ecco l’elenco completo delle sagre e gli eventi in Cilento
Gli appuntamenti gastronomici di Luglio
- Dal 2 al 5 luglio: Radici e Sapori – Località Spinazzo, Capaccio Paestum
- Dal 3 al 4 luglio: Forni in festa – Prignano Cilento
- Dal 3 al 5 luglio: Cilentamare – Camerota
- Dal 10 al 13 luglio: Palio delle Contrade – Palomonte
- Dal 15 al 19 luglio: Le Notti del Cilento – Sagra delle Sagre – Bosco San Felice di Cicerale
- Dal 17 al 19 luglio: Festa della Trebbiatura – Agropoli
- Dal 22 al 26 luglio: C’era una volta a Trentinara – Trentinara
- Dal 23 al 25 luglio: Sagra dei Sapori Tradizionali del Cilento – Poderia
- Il 25 e 26 luglio: Festa della Cipolla – Vatolla
- Il 30 e 31 luglio e 1° agosto: Miezzo a’ chiazza e ‘indo ai purtuni – Sessa Cilento
- Dal 31 luglio al 4 agosto: Festa del pane e della civiltà contadina – Agropoli
- Dal 31 luglio al 2 agosto: Festa della Trebbiatura – Agropoli
- Dal 31 luglio al 2 agosto: Radici, arte e sapori – Aquara
- Dal 31 luglio al 2 agosto: Alla riscoperta di un borgo antico – Eremiti
- Dal 31 luglio al 6 agosto: Sagra del Cavatiello Maglianese – Magliano Nuovo
Gli appuntamenti di Agosto
- Dal 1° al 3 agosto: Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori – Abatemarco
- Il 1° e 2 agosto: Festa della Cipolla – Vatolla
- Dal 4 al 6 agosto: Festa della Braciola e Strangolaprievati – S. Lucia di Sessa Cilento
- Dal 5 all’8 agosto: Sagra fiuriddi e ruspitieddi – Montano Antilia
- Dal 6 al 11 agosto: Antica Pizza Cilentana – Giungano
- Dal 6 al 13 agosto: Festa del Bosco – Perito
- Dal 7 al 9 agosto: Festival dell’Aspide – Roccadaspide
- Dall’8 al 10 agosto: Festa della Carne alla Brace – Campora
- Dall’8 al 10 agosto: Zomba ra ca’ e ra’ la – Acquavella
- Dall’8 al 10 agosto: Padula in Festa per Carlo V e la Frittata delle 1000 Uova – Padula
- Dall’8 al 11 agosto: I Nuotti r’u Pagliaro – Pagliarole
- L’8 e 9 agosto: Festa della Cipolla – Vatolla
- Dall’8 al 14 agosto: 25esima Festa della Bontà di Bufala – Albanella
- Dal 9 al 12 agosto: Mojoca – Moio della Civitella
- Dal 9 al 10 agosto: Festa del Fiume – Ceraso
- Dal 10 al 14 agosto: Festa dei Sapori – Rutino
- Dal 10 al 15 agosto: Vasci Portuni e Pertose – Ostigliano
- Dall’11 al 13 agosto: Strasapori – Pattano
- Dall’11 al 13 agosto: Alla Tavola della Principessa Costanza – Teggiano
- Dall’11 al 13 agosto: Palio del Ciuccio – Cuccaro Vetere
- Dall’11 al 14 agosto: Festa dei Ceci – Cicerale
- Dal 12 al 13 agosto: Festa della Paddoccola – Alfano
- Dal 12 al 14 agosto: Sagra u’ Sfriuonzolo – San Mango Cilento
- Dal 13 al 23 agosto: Festa del Fusillo Felittese – Felitto
- Il 13 e il 14 agosto: Sagra del salame – Caselle in Pittari
- Dal 15 al 17 agosto: Sagra Montestella – Omignano paese
- Dal 16 al 18 agosto: Tempa in Festa – San Rufo
- Dal 16 al 19 agosto: 24esima Festa della Collina – Arenabianca, Montesano sulla Marcellana
- Dal 17 al 19 agosto: Perdifumo Porte Aperte – Perdifumo
- Dal 17 al 19 agosto: Festa del Maiale – Roccadaspide
- Dal 17 al 19 agosto: A Cillisi – Celle di Bulgheria
- Dal 17 al 23 agosto: Ciccimmaretati – Stio
- Dal 18 al 20 agosto: Festa del Fico Bianco del Cilento e Festa degli Antichi Sapori – Mandia di Ascea
- Dal 18 al 23 agosto: Cuntaria – Stella Cilento
- Dal 19 al 21 agosto: Sagra del Fungo Porcino – Piaggine
- Dal 19 al 23 agosto: Baccanalia – San Gregorio Magno
- Dal 20 al 23 agosto: Ficoscia – Orria
- Dal 20 al 24 agosto: Festa del Fico Bianco – Giungano
- Il 22 agosto: Festa della Cipolla– Vatolla
- Dal 26 al 29 agosto: Festa dei Sapori Cilentani – Cicerale
Gli appuntamenti di settembre
- Dal 2 al 6 settembre: Settembre ai Fichi – San Mauro Cilento
- Dal 4 al 6 settembre: Festival degli antichi suoni – Novi Velia
- Dal 10 al 14 settembre: Frecagnola – Cannalonga
- Dal 27 al 29 settembre: Sagra del fungo porcino – Castelcivita
Articolo in aggiornamento.