Cilento: ecco il calendario completo delle sagre in programma per l’estate 2026

Il Cilento d’estate non è soltanto sinonimo di spiagge e mare cristallino. Durante i mesi caldi, il Cilento si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto dove la cultura locale si esprime attraverso la gastronomia. Le sagre e le feste dedicate ai piatti tipici rappresentano un appuntamento imperdibile per i vacanzieri e un’occasione speciale per i residenti, capaci di trasformare i centri storici e i caratteristici borghi in vivaci luoghi di incontro.

Si tratta di un vero e proprio viaggio nelle tradizioni, dove ogni evento conserva la sua identità e un fascino particolare, accomunato dall’obiettivo di celebrare i prodotti tipici, la musica tradizionale e le usanze che da secoli caratterizzano la cultura cilentana.

Ecco l’elenco completo delle sagre e gli eventi in Cilento

Gli appuntamenti gastronomici di Luglio

Dal 2 al 5 luglio : Radici e Sapori – Località Spinazzo, Capaccio Paestum

: Radici e Sapori – Località Spinazzo, Capaccio Paestum Dal 3 al 4 luglio : Forni in festa – Prignano Cilento

: Forni in festa – Prignano Cilento Dal 3 al 5 luglio : Cilentamare – Camerota

: Cilentamare – Camerota Dal 10 al 13 luglio : Palio delle Contrade – Palomonte

: Palio delle Contrade – Palomonte Dal 15 al 19 luglio : Le Notti del Cilento – Sagra delle Sagre – Bosco San Felice di Cicerale

: Le Notti del Cilento – Sagra delle Sagre – Bosco San Felice di Cicerale Dal 17 al 19 luglio : Festa della Trebbiatura – Agropoli

: Festa della Trebbiatura – Agropoli Dal 22 al 26 luglio : C’era una volta a Trentinara – Trentinara

: C’era una volta a Trentinara – Trentinara Dal 23 al 25 luglio : Sagra dei Sapori Tradizionali del Cilento – Poderia

: Sagra dei Sapori Tradizionali del Cilento – Poderia Il 25 e 26 luglio : Festa della Cipolla – Vatolla

: Festa della Cipolla – Vatolla Il 30 e 31 luglio e 1° agosto : Miezzo a’ chiazza e ‘indo ai purtuni – Sessa Cilento

: Miezzo a’ chiazza e ‘indo ai purtuni – Sessa Cilento Dal 31 luglio al 4 agosto : Festa del pane e della civiltà contadina – Agropoli

: Festa del pane e della civiltà contadina – Agropoli Dal 31 luglio al 2 agosto : Festa della Trebbiatura – Agropoli

: Festa della Trebbiatura – Agropoli Dal 31 luglio al 2 agosto : Radici, arte e sapori – Aquara

: Radici, arte e sapori – Aquara Dal 31 luglio al 2 agosto : Alla riscoperta di un borgo antico – Eremiti

: Alla riscoperta di un borgo antico – Eremiti Dal 31 luglio al 6 agosto: Sagra del Cavatiello Maglianese – Magliano Nuovo

Gli appuntamenti di Agosto

Dal 1° al 3 agosto : Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori – Abatemarco

: Festa della Melanzana e degli Antichi Sapori – Abatemarco Il 1° e 2 agosto : Festa della Cipolla – Vatolla

: Festa della Cipolla – Vatolla Dal 4 al 6 agosto : Festa della Braciola e Strangolaprievati – S. Lucia di Sessa Cilento

: Festa della Braciola e Strangolaprievati – S. Lucia di Sessa Cilento Dal 5 all’8 agosto : Sagra fiuriddi e ruspitieddi – Montano Antilia

: Sagra fiuriddi e ruspitieddi – Montano Antilia Dal 6 al 11 agosto : Antica Pizza Cilentana – Giungano

: Antica Pizza Cilentana – Giungano Dal 6 al 13 agosto : Festa del Bosco – Perito

: Festa del Bosco – Perito Dal 7 al 9 agosto : Festival dell’Aspide – Roccadaspide

: Festival dell’Aspide – Roccadaspide Dall’8 al 10 agosto : Festa della Carne alla Brace – Campora

: Festa della Carne alla Brace – Campora Dall’8 al 10 agosto : Zomba ra ca’ e ra’ la – Acquavella

: Zomba ra ca’ e ra’ la – Acquavella Dall’8 al 10 agosto : Padula in Festa per Carlo V e la Frittata delle 1000 Uova – Padula

: Padula in Festa per Carlo V e la Frittata delle 1000 Uova – Padula Dall’8 al 11 agosto : I Nuotti r’u Pagliaro – Pagliarole

: I Nuotti r’u Pagliaro – Pagliarole L’8 e 9 agosto : Festa della Cipolla – Vatolla

: Festa della Cipolla – Vatolla Dall’8 al 14 agosto : 25esima Festa della Bontà di Bufala – Albanella

: 25esima Festa della Bontà di Bufala – Albanella Dal 9 al 12 agosto : Mojoca – Moio della Civitella

: Mojoca – Moio della Civitella Dal 9 al 10 agosto : Festa del Fiume – Ceraso

: Festa del Fiume – Ceraso Dal 10 al 14 agosto : Festa dei Sapori – Rutino

: Festa dei Sapori – Rutino Dal 10 al 15 agosto : Vasci Portuni e Pertose – Ostigliano

: Vasci Portuni e Pertose – Ostigliano Dall’11 al 13 agosto : Strasapori – Pattano

: Strasapori – Pattano Dall’11 al 13 agosto : Alla Tavola della Principessa Costanza – Teggiano

: Alla Tavola della Principessa Costanza – Teggiano Dall’11 al 13 agosto : Palio del Ciuccio – Cuccaro Vetere

: Palio del Ciuccio – Cuccaro Vetere Dall’11 al 14 agosto : Festa dei Ceci – Cicerale

: Festa dei Ceci – Cicerale Dal 12 al 13 agosto : Festa della Paddoccola – Alfano

: Festa della Paddoccola – Alfano Dal 12 al 14 agosto : Sagra u’ Sfriuonzolo – San Mango Cilento

: Sagra u’ Sfriuonzolo – San Mango Cilento Dal 13 al 23 agosto : Festa del Fusillo Felittese – Felitto

: Festa del Fusillo Felittese – Felitto Il 13 e il 14 agosto : Sagra del salame – Caselle in Pittari

: Sagra del salame – Caselle in Pittari Dal 15 al 17 agosto : Sagra Montestella – Omignano paese

: Sagra Montestella – Omignano paese Dal 16 al 18 agosto : Tempa in Festa – San Rufo

: Tempa in Festa – San Rufo Dal 16 al 19 agosto : 24esima Festa della Collina – Arenabianca, Montesano sulla Marcellana

: 24esima Festa della Collina – Arenabianca, Montesano sulla Marcellana Dal 17 al 19 agosto : Perdifumo Porte Aperte – Perdifumo

: Perdifumo Porte Aperte – Perdifumo Dal 17 al 19 agosto : Festa del Maiale – Roccadaspide

: Festa del Maiale – Roccadaspide Dal 17 al 19 agosto : A Cillisi – Celle di Bulgheria

: A Cillisi – Celle di Bulgheria Dal 17 al 23 agosto : Ciccimmaretati – Stio

: Ciccimmaretati – Stio Dal 18 al 20 agosto : Festa del Fico Bianco del Cilento e Festa degli Antichi Sapori – Mandia di Ascea

: Festa del Fico Bianco del Cilento e Festa degli Antichi Sapori – Mandia di Ascea Dal 18 al 23 agosto : Cuntaria – Stella Cilento

: Cuntaria – Stella Cilento Dal 19 al 21 agosto : Sagra del Fungo Porcino – Piaggine

: Sagra del Fungo Porcino – Piaggine Dal 19 al 23 agosto : Baccanalia – San Gregorio Magno

: Baccanalia – San Gregorio Magno Dal 20 al 23 agosto : Ficoscia – Orria

: Ficoscia – Orria Dal 20 al 24 agosto : Festa del Fico Bianco – Giungano

: Festa del Fico Bianco – Giungano Il 22 agosto : Festa della Cipolla– Vatolla

: Festa della Cipolla– Vatolla Dal 26 al 29 agosto: Festa dei Sapori Cilentani – Cicerale

Gli appuntamenti di settembre

Dal 2 al 6 settembre : Settembre ai Fichi – San Mauro Cilento

: Settembre ai Fichi – San Mauro Cilento Dal 4 al 6 settembre : Festival degli antichi suoni – Novi Velia

: Festival degli antichi suoni – Novi Velia Dal 10 al 14 settembre : Frecagnola – Cannalonga

: Frecagnola – Cannalonga Dal 27 al 29 settembre: Sagra del fungo porcino – Castelcivita

Articolo in aggiornamento.