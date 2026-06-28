Lutto a Capaccio Paestum: addio a Luigi Chiumiento, colonna del ristorante Nonna Sceppa

Il mondo della ristorazione e l’intera comunità di Capaccio Paestum sono in lutto per l’improvvisa scomparsa di Luigi Chiumiento, una delle colonne portanti dello storico ristorante “Nonna Sceppa”. Chiumiento è stato stroncato da un malore improvviso che non gli ha lasciato scampo, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori dei familiari, dei collaboratori e dei tantissimi clienti che negli anni avevano imparato ad apprezzarne le doti umane e professionali.

Il ristorante “Nonna Sceppa” rappresenta da decenni un vero e proprio punto di riferimento per la gastronomia del Cilento e della piana del Sele, un luogo dove la tradizione culinaria locale è sempre stata custodita e valorizzata con passione e dedizione culinaria. Sotto la guida della famiglia Chiumiento, il locale ha saputo conquistare una fama solida, diventando una tappa imperdibile per residenti e turisti, grazie alla qualità delle materie prime e all’accoglienza calorosa che ne ha sempre contraddistinto l’atmosfera.

La notizia della sua prematura scomparsa si è diffusa rapidamente, destando profonda commozione in tutto il territorio cilentano, dove Luigi era stimato e benvoluto da tutti per il suo garbo e il suo costante impegno nel valorizzare l’identità del territorio attraverso la buona cucina.

La redazione di InfoCilento, insieme all’editore Domenico Cerruti, si stringe attorno al dolore della famiglia Chiumiento in questo momento di profondo sconforto, esprimendo le più sentite e sincere condoglianze.