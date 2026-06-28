Agropoli: beni confiscati alla criminalità destinati al sociale, nuove tutele per giovani e minori autistici

Ad Agropoli i beni confiscati alla criminalità continueranno ad essere destinati al sociale. L’Ente guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi ha infatti rinnovato all’Associazione LUME il contratto di comodato gratuito, per ulteriori 3 anni, dell’immobile al piano terra con annessa corte di pertinenza, di proprietà comunale, ubicato presso Via Moio, per svolgere l’attività sociale di aggregazione per i giovani.

Il ruolo dell’Associazione LUME sul territorio

L’associazione svolge, tra le altre iniziative intraprese, attività laboratoriali in favore di ragazzi diversamente abili; la stessa è impegnata in una intensa attività di promozione sociale, gestendo numerose attività di carattere socio-ricreativo sul territorio del Comune.

Un nuovo centro per l’autismo in via Piano delle Pere

Ma non solo: la Giunta comunale ha approvato anche una delibera che assegna l’immobile sottratto alla criminalità, sito in via Piano delle Pere, all’Ambito territoriale sociale S8 affinché, al termine dei lavori, ne curi la gestione e l’effettiva attivazione di un centro specializzato per il sostegno di minori con disturbi dello spettro autistico.

I fondi regionali per la valorizzazione del bene

Il progetto di riqualificazione del bene era stato ammesso a finanziamento per la somma di € 875.000 attraverso il bando regionale che finanzia interventi finalizzati al recupero funzionale e alla valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata. L’immobile sarà gestito dall’Ambito territoriale sociale S8 per tre anni.