Unione per lo sport nel Cilento: quattro Comuni fanno squadra per il bando “Sport e Periferie 2026”

Ogliastro Cilento, insieme ai comuni di Prignano Cilento, Perito e Orria, fa squadra per partecipare all’Avviso pubblico “Sport e Periferie 2026”. L’obiettivo strategico dell’accordo è la gestione associata delle attività sportive e la valorizzazione dell’impianto sportivo comunale situato in località San Rocco, nel territorio di Ogliastro Cilento.

Un impianto sovracomunale in località San Rocco

L’intervento da candidare a finanziamento riguarda nello specifico la riqualificazione dell’impianto sportivo comunale in località San Rocco. Il progetto riveste un fondamentale carattere sovracomunale, in quanto è strutturato per soddisfare le esigenze sportive, educative e sociali della popolazione residente in tutte le comunità locali dei Comuni aderenti.

Il bando ministeriale e l’inclusione sociale

L’avviso ministeriale è finalizzato al finanziamento di interventi di realizzazione e/o riqualificazione di impianti sportivi destinati alla pratica agonistica, al tempo libero e, soprattutto, all’inclusione sociale attraverso lo sport.

L’accordo strategico per superare il limite dei 5.000 abitanti

Il bando ministeriale è rivolto ai Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti (secondo il censimento ISTAT al primo gennaio 2025). Tuttavia, la misura prevede che i Comuni con popolazione inferiore a tale soglia possano partecipare unendo le forze. Raggiungendo la quota dei 5.000 abitanti attraverso un accordo formale con altri Enti Locali confinanti – come nel caso virtuoso di Ogliastro Cilento, Perito, Orria e Prignano Cilento – i piccoli borghi possono accedere ai fondi nazionali altrimenti preclusi.