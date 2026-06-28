Cannalonga candida la scuola “Don G. Trotta”: pronto il piano da 3 milioni per demolizione e ricostruzione

Il Comune di Cannalonga, guidato dal sindaco Carmine Laurito, ha deliberato la partecipazione all’Avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici, nonché sulle opere d’arte stradali nei territori delle “Aree interne”, promosso dal Dipartimento Casa Italia e dal Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud.

Il progetto: focus su sicurezza ed efficienza energetica

L’obiettivo è candidare a finanziamento l’intervento di demolizione e ricostruzione del plesso scolastico “Don G. Trotta”, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza sismica, efficienza energetica e funzionalità sanitaria. L’edificio, come evidenziato nella delibera, presenta un elevato livello di vulnerabilità strutturale che rende non conveniente l’adeguamento rispetto alla demolizione e ricostruzione.

Finanziamento e impegni del Comune

Il progetto, approvato dalla Giunta comunale, prevede una spesa di € 3.000.000,00, di cui € 2.395.329,55 per lavori (compresi gli oneri per la sicurezza). L’esecutivo si è ufficialmente impegnato a mantenere la destinazione d’uso dell’edificio per almeno 10 anni dalla conclusione dell’intervento.