Cilentana e Bussentina nel caos, code chilometriche: si teme l’effetto esodo estivo

La viabilità nel comprensorio cilentano e nel Vallo di Diano rischia di subire un durissimo colpo nel clou della stagione estiva. I flussi turistici, ormai in costante aumento nelle ultime settimane, devono fare i conti con pesanti rallentamenti dovuti a criticità strutturali storiche della rete stradale meridionale. Nelle ultime ore la situazione è diventata particolarmente complessa su due delle principali arterie di collegamento del territorio, la strada statale Cilentana e la Bussentina, dove si registrano code chilometriche e disagi diffusi per gli automobilisti.

Caos sulla Cilentana nei pressi di Montano Antilia

Il punto più critico della superstrada Cilentana si localizza nei pressi dello svincolo di Montano Antilia. A causa di un movimento franoso che ha interessato il tratto, si è resa necessaria l’installazione di un restringimento della carreggiata, regolato da un senso unico alternato. Nelle ore di punta il dispositivo di traffico ha già causato quasi un chilometro di coda, intrappolando residenti e vacanzieri. Il timore principale riguarda la tenuta della viabilità nelle prossime settimane, quando l’esodo estivo verso le località balneari del basso Cilento registrerà picchi fisiologici molto più elevati, rischiando di paralizzare definitivamente l’arteria.

Traffico in tilt anche sulla Bussentina per smottamenti

Uno scenario speculare si sta verificando sulla Bussentina, asse viario strategico per il collegamento con il Golfo di Policastro e l’autostrada. Anche in questo caso, è disposta l’adozione del senso unico alternato. Le ripercussioni sulla circolazione non si sono fatte attendere, con lunghe code che si formano ogni fine settimana. Con l’imminente arrivo della massa di turisti prevista per i mesi di luglio e agosto, la coesistenza tra cantieri stradali e flussi veicolari intensi rischia di trasformarsi in una vera e propria emergenza per i trasporti locali.