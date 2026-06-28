Cilento

Sport e condivisione, ad Angellara la seconda edizione del torneo di calcio “Eugenio Mautone”

Torna ad Angellara il torneo di calcio in memoria di Eugenio Mautone. Dal 30 luglio al 13 agosto sport e amicizia al "Vito D'Agosto". Al via le iscrizioni

Antonio Pagano

Angellara si prepara a ospitare la seconda edizione del Torneo di Calcio dedicato ad Eugenio Mautone, giovane scomparso lo scorso anno in un tragico incidente sulla Cilentana.

Saranno due settimane all’insegna dello sport e del divertimento nel ricordo di Eugenio, che amava profondamente lo sport: per lui non era soltanto competizione, ma soprattutto condivisione, amicizia e spirito di squadra.

Date e location dell’evento: si gioca al “Vito D’Agosto”

Il torneo si svolgerà presso l’impianto sportivo “Vito D’Agosto” di Angellara. L’evento sportivo prenderà il via il prossimo 30 luglio, per poi terminare con le battute finali il 13 agosto.

Aperte le iscrizioni: come partecipare al torneo

L’organizzazione ha fatto sapere che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per le squadre che desiderano scendere in campo. Per ulteriori informazioni e per riservare il proprio posto nel torneo, è possibile contattare direttamente i responsabili:

Giovanni: 333 1768774

Francesco: 339 3748362

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.