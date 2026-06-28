Sport e condivisione, ad Angellara la seconda edizione del torneo di calcio “Eugenio Mautone”

Angellara si prepara a ospitare la seconda edizione del Torneo di Calcio dedicato ad Eugenio Mautone, giovane scomparso lo scorso anno in un tragico incidente sulla Cilentana.

Saranno due settimane all’insegna dello sport e del divertimento nel ricordo di Eugenio, che amava profondamente lo sport: per lui non era soltanto competizione, ma soprattutto condivisione, amicizia e spirito di squadra.

Il torneo si svolgerà presso l’impianto sportivo “Vito D’Agosto” di Angellara. L’evento sportivo prenderà il via il prossimo 30 luglio, per poi terminare con le battute finali il 13 agosto.

Aperte le iscrizioni: come partecipare al torneo

L’organizzazione ha fatto sapere che sono ufficialmente aperte le iscrizioni per le squadre che desiderano scendere in campo. Per ulteriori informazioni e per riservare il proprio posto nel torneo, è possibile contattare direttamente i responsabili:

Giovanni: 333 1768774

Francesco: 339 3748362