Sport ed emozioni a Moio della Civitella: il Real Cilento ricorda Eugenio Mautone

Un pomeriggio di sport e di emozioni quello vissuto ieri al Campo Sportivo di Moio della Civitella. La squadra del Real Cilento, ha voluto omaggiare e ricordare prima dell’inizio della gara contro il Caggiano, davanti a tifosi, amici e familiari, Eugenio Mautone scomparso un anno fa in un tragico incidente sulla Cilentana.

Il ricordo

Per molti era un amico sincero, per altri un compagno di squadra leale, per qualcuno quasi un fratello. Per tutti, però, Eugenio era una persona capace di lasciare il segno con la sua semplicità, il suo sorriso e la sua grande passione per la vita.

Amava lo sport, che per lui non era soltanto competizione ma soprattutto condivisione, amicizia e spirito di squadra. In campo e fuori, sapeva essere un punto di riferimento: uno di quelli che non si tirano mai indietro, pronti a sostenere gli altri nei momenti difficili e a festeggiare insieme quelli più belli.

A un anno dalla sua scomparsa, Eugenio Mautone continua a vivere nella memoria e nel cuore dei suoi amici, della sua squadra e di tutte le persone che hanno avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Perché alcune persone non se ne vanno davvero: restano nei gesti, nelle storie raccontate e nei ricordi che continuano a unire chi le ha amate.