Campionati Provinciali

Real Cilento, la sconfitta brucia ma il pubblico è da applausi: coreografia da categoria superiore a Moio della Civitella

Nonostante la sconfitta interna contro il Sicignano, il Real Cilento celebra il suo straordinario pubblico. A Moio della Civitella una coreografia d'altri tempi spinge i giallorossi.

Ernesto Rocco

Il risultato finale dice 1-2 per il Sicignano, ma il tabellino di una domenica pomeriggio a Pellare non potrà mai raccontare tutto. Se la cronaca sportiva parla di una beffa atroce arrivata all’ultimo secondo, il cuore del Real Cilento batte forte altrove: sugli spalti.

Una coreografia da palcoscenici superiori

Nonostante il campionato sia quello di Seconda Categoria, l’atmosfera respirata durante l’ultima sfida casalinga è stata degna di serie ben più blasonate. Prima del fischio d’inizio, i tifosi giallorossi hanno colorato l’ambiente con una coreografia studiata nei minimi dettagli, fatta di bandiere, striscioni e un calore umano che ha avvolto i calciatori in campo. Non è solo tifo, è un atto d’amore verso le proprie radici.

Il dodicesimo uomo nonostante la beffa

Il match è stato un’altalena di emozioni. Dopo un primo tempo chiuso in svantaggio, la reazione dei padroni di casa nella ripresa è stata veemente, trascinata proprio dalle urla incessanti dei sostenitori. Il pareggio firmato da Cione aveva fatto esplodere un entusiasmo contagioso, trasformando lo stadio in una bolgia.

Festa a Moio della Civitella: il Real Cilento vola in seconda categoria. Le interviste

La rete decisiva degli ospiti, arrivata proprio a ridosso del triplice fischio, è stata una doccia fredda che avrebbe gelato chiunque. Eppure, anche nel momento della sconfitta più amara, il legame tra la squadra e la comunità di Moio della Civitella è rimasto intatto. Il Real Cilento non gioca mai da solo: la società e i calciatori sanno di poter contare su un popolo che difende i colori giallorossi con orgoglio, indipendentemente dal risultato finale.

Ripartire dal senso di appartenenza

Il calcio dilettantistico vive di queste storie. Se la classifica piange per un punto sfumato, il progetto sociale e sportivo del Real Cilento sorride per la risposta del pubblico. La consapevolezza che questo gruppo saprà rialzarsi e ripartire più forte di prima non nasce solo dal lavoro tecnico sul campo, ma dalla certezza di avere alle spalle una comunità vibrante. La prossima sfida è già nel mirino, con la certezza che, finché ci sarà quel calore sugli spalti, nessuna sconfitta sarà mai definitiva.

