Cinema e Scuola nel Cilento: 750 Studenti al Teatro De Berardinis per il Progetto “Territorio, Visione e Racconti”

Sono stati 750 i ragazzi della scuola primaria di tre istituti comprensivi cilentani – IC Vallo-Novi, IC Centola e IC Da Vinci-Visconti – a vivere una mattinata di emozioni e educazione all’immagine presso il Teatro Leo De Berardinis di Vallo della Lucania.

L’evento si inserisce in “Territorio, Visione e Racconti – Un viaggio audiovisivo nel cuore del Cilento”, progetto ideato e promosso dalla Cooperativa Sociale Effetto Rete. L’iniziativa rientra nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, con il prezioso supporto della Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del MiC.

Educazione all’immagine: la proiezione di “Arco”

Protagonista della proiezione è stato il film ARCO di Ugo Bienvenu, una favola visiva che ha guidato bambini e bambine in un percorso tra futuro, ambiente e amicizia. Per l’occasione, la sala cinematografica si è trasformata in una vera e propria aula diffusa, dove il grande schermo è diventato uno strumento fondamentale per educare allo sguardo e alla comprensione delle immagini visive.

La presidente di Effetto Rete, la Dott.ssa Maura Marra, si è dichiarata entusiasta del risultato:

“Il cinema è un linguaggio potente per leggere il mondo. Portare i più piccoli in sala significa offrire loro nuove chiavi di interpretazione della realtà e del territorio che abitano. Come Effetto Rete crediamo nell’educazione all’immagine come diritto e come opportunità di crescita per tutta la comunità”.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto a tutte le scuole, agli studenti, ai docenti, ai dirigenti scolastici e ai partner che hanno reso possibile l’iniziativa, tra cui Di Fiore’s Cinema & Events, ASGA Cinema e Raffaele Carro, per la loro preziosa collaborazione.

Prossimo appuntamento: il grande cinema con Pierfrancesco Favino

Il viaggio audiovisivo non si ferma qui. Il progetto proseguirà martedì 28 aprile con i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado degli stessi Istituti Comprensivi (Vallo-Novi, Centola e Da Vinci-Visconti).

A loro sarà dedicata la proiezione de IL MAESTRO, film intenso e profondo interpretato da Pierfrancesco Favino. La pellicola esplora la forza dell’educazione e il valore intrinseco del rapporto umano tra docente e allievi, confermando il ruolo del cinema come ponte tra generazioni e strumento pedagogico d’eccellenza.