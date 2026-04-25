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Laureana Lab: una nuova officina culturale nel cuore del Cilento

Nasce Laureana Lab a Laureana Cilento: l'associazione presieduta dal Maestro Francesco Cera punta su eventi, musica classica e formazione per i giovani

Redazione Infocilento
Laureana Cilento

Laureana Cilento si prepara a vivere una nuova stagione di fermento sociale e culturale. Nasce ufficialmente Laureana Lab, un’associazione dedicata alla promozione di eventi, incontri e percorsi formativi pensati per stimolare la partecipazione attiva della cittadinanza. L’iniziativa punta a elevare la cultura a pilastro fondamentale per la coesione sociale e lo sviluppo locale, creando spazi di condivisione che coinvolgano residenti e visitatori.

L’appuntamento per la presentazione ufficiale dell’associazione è fissato per domenica 26 aprile 2026, alle ore 18.00. L’evento si terrà presso la sala polifunzionale del Comune nella frazione di San Martino Cilento.

I pilastri del progetto: tra libri, tradizioni e ambiente

Il programma di Laureana Lab si articola su diverse direttrici strategiche che mirano a valorizzare le eccellenze del territorio. Al centro delle attività figurano la diffusione della lettura e le iniziative legate al mondo editoriale, insieme alla tutela e promozione delle tradizioni enogastronomiche e artigianali.

Grande attenzione sarà rivolta anche alla sostenibilità ambientale e alla valorizzazione del patrimonio artistico locale. Un punto cardine del sodalizio riguarda inoltre le nuove generazioni: sono previsti infatti incontri formativi per i giovani, focalizzati sulle reali prospettive occupazionali offerte dal contesto territoriale cilentano.

Il ritorno della musica classica con il Maestro Francesco Cera

All’interno di questo nuovo contenitore culturale, spicca il ritorno di una manifestazione storica molto amata: la rassegna di musica classica “Arte e Musica a Laureana”. L’iniziativa, che negli anni passati ha rappresentato un fiore all’occhiello per l’offerta culturale del borgo, riprenderà il suo cammino per arricchire nuovamente la proposta artistica locale.

Alla guida di Laureana Lab, in veste di Presidente, siede il Maestro Francesco Cera. Musicista di fama internazionale, Cera ha scelto da circa vent’anni di fare di Laureana Cilento la propria dimora, mettendo oggi la sua esperienza e la sua sensibilità artistica al servizio della comunità.

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